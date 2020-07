Kanye West objavio da će se kandidovati za predsjednika SAD-a

Ovaj tvit vidjelo je skoro 30 miliona njegovih pratitelja na ovoj društvenoj mreži, prenosi “Klix“.

West nije dalje ulazio u raspravu, ostavivši svoje pratitelje u nedoumici da li se šali ili ne. Objavljivanje njegove kandidature podržao je i direktor SpaceX-a i Tesle Elon Musk.

“Imate moju punu podršku“, tweetnuo mu je Musk.

Do izbora u Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je još četiri mjeseca. Neki smatraju da će zbog brzine dolaska izbora West odustati, dok drugi smatraju da je ovo samo dobar PR kako bi poznati reper promovirao svoju muziku.

Ono što je interesantno jeste da je West bio veliki obožavatelj predsjednika Donalda Trumpa. S ponosom je nosio kapu s njegovim sloganom ‘Make America Great Again’, a i posjetio je Bijelu kuću u oktobru 2018. godine te podržao Trumpa da krene s reformama kazenenog pravosuđa.

U januaru prošle godine, West je također iskazao svoju ljubav prema Trumpu.

“Trump cijeli dan. Samo da znate na čijoj sam strani i u 2019. godini“, napisao je West.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020