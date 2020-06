Opet haos u prodavnicama: Pomama za toalet papirom kako raste broj slučajeva zaraze

Strahujući od nove zabrane izlaska iz kuća, potrošači panično kupuju toalet papir i druge artikle, pa su veliki lanci supermarketa kao što su Vulvorts i Kouls ograničili kupovinu toalet papira i papirnih ubrusa na jedno ili dva pakovanja po osobi, navodi “Reuters”.

Zbog toga su se, kao i kada je korona virus izbio u Australiji, na društvenim mrežama pojavile fotografije na kojima se mogu vidjeti prazni rafovi u supermarketima.

U Australiji je zabilježeno samo 7.500 slučajeva korona virusa i 104 smrtnih ishoda, pa je u toku ublažavanje ograničenja kretanja, ali je dvocifreni dnevni porast broja zaraženih koji je u Viktoriji bilježen nekoliko dana uzastopno doveo do obustave ponovnog otvaranja u toj saveznoj državi, a potrošači su ponovo počeli da prave zalihe određene robe.

Can you believe the utter stupidity of people in Sth Australia, Coles Gawler, toilet paper isle, AGAIN, and we don’t even have a Covid problem. Or, is it Victorians.. Secret. 😁😁@LeonByner5AA pic.twitter.com/ttrs6NG4Gk

— AussieGuy20 (@Phillby2020) June 26, 2020