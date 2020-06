Dramatično u Meksiku: Snimljeno kako se zemlja odvaja i zgrade njišu

Stotine prestrašeni

h ljudi iz centra Mexico Cityja je pohrlilo na ulice nakon što su se oglasile sirene za uzbunu nekoliko minuta nakon podrhtavanja tla.

Meksička Nacionalna seizmološka služba ocijenila je njegovu snagu na 7,1 prije nego što je pojačala intenzitet na 7,5. U međuvremenu, američki Geološki zavod (USGS) zabilježio je to kao potres magnitude 7,7. Takav ogromni potres klasificiran je kao ‘veliki’ i može uzrokovati ozbiljnu štetu, prenosi “Radiosarajevo“.

USGS je epicentar potresa postavio na južnu obalu Oaxake, ali njegovi su se efekti osetili čak u unutrašnjosti grada Mexico Cityja. Zgrade su “zveckale” i više od 200 kilometara dalje od epicentra.

Video snimci snimljeni u glavnom gradu pokazuju kako se zgrade i dalekovodi njišu, te kako se u pozadini čuju zvukovi poput tupih eksplozija, piše RT.com.

Nije bilo izvještaja o žrtvama.

Fotografije iz grada La Crucecita, samo 20 kilometara od epicentra, prikazuju ulice prepune ruševina i oštećenja na zgradama.

U jednom dijelu Mexico Cityja, vidi se kako seizmički valovi doslovno razdvajaju tlo.

Meksiko je, inače, jedno od najvećih svjetskih seizmički aktivnih regiona zahvaljujući položaju na nekoliko tektonskih ploča. Kao rezultat toga, zemlja svakodnevno doživi u prosjeku 40 zemljotresa, od kojih je većina manje jačine. Mexico City je, međutim, izgrađen na suhom koritu jezera, a njegovo meko tlo pojačava efekte svih većih nevremena.

Earthquake in Mexico City- still occurring – not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020