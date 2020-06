Olujni ciklon se približava gradu u kojem živi 20 miliona ljudi, hiljade je već evakuisano

Olujni ciklon koji se kreće preko Arapskog mora prema indijskom gradu Mumbaiju je ojačao, kažu prognostičari. Ciklona Nisarga koja se približava s jugozapada bila bi prva ozbiljnija oluja koja bi pogodila Mumbai od 1891. godine.

Deseci hiljada ljudi su već evakuisani.

Mumbai s 20 miliona stanovnika najnaseljeniji je grad u Indiji i finansijsko središte zemlje, a osim oluje koja se približava, Mumbai je već teško pogođen epidemijom koronavirusa, prenosi “Fokus“.

Jutros je oko 5:30 po lokalnom vremenu Indijska meteorološka služba priopćila kako je ciklon udaljen samo 215 kilometara od grada, a ojačao je u snažnu ciklonsku oluju. Meteorolozi su kasnije priopćili i da je ciklon ubrzao te se sada kreće brzinom od oko 13 kilometara na sat. U Mumbaiju još od jučer pada jaka kiša.

S više od 40.000 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i gotovo 1.400 smrtnih slučajeva, Mumbai je najteže pogođen indijski grad epidemijom koronavirusa.

Među desecima hiljada ljudi koji su evakuirani uoči dolaska oluje je i 150 pacijenata iz bolnice za liječenje oboljelih od Covida-19.

Lokalne su vlasti priopćile da se premještaju ljudi koji žive u ruševnim kućama blizu obale. Obalna je straža na sigurno odvela 109 ribara u 18 čamaca.

Ovaj ciklon stiže samo dva tjedna nakon što je ciklon Amphan pogodio istočnu obalu Indije. Pritom je 85 osoba poginulo na istoku Indije i u Bangladešu.

CycloneNisarga has become severe cyclonic storm, it is away from Mumbai. The cyclone is moving north easterly towards Alibag in Raigad district. The severe cyclonic storm is likely cross south of Alibag between 1pm to 3pm: IMD #TheMirror

pic.twitter.com/vYzwaQn4C1

— TheMirror (@frontline_1965) June 3, 2020