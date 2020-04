Angela Merkel: “Morat ćemo naučiti živjeti s virusom”

Upozorenje njemačke kancelarke Angele Merkel na posljednjoj konferenciji za novinare pred početak uskršnjih blagdana je bilo vrlo jasno: “Epidemija neće nestati prije nego pronađemo cjepivo s kojim možemo imunizirati stanovništvo.

To znači da ćemo živjeti s virusom. On nije nestao ako se nekog dana zarazi malo manje ljudi nego inače.”

Merkel je time reagirala na relativno pozitivne vijesti o razvoju epidemije u Njemačkoj posljednjih dana.

“Najnovije brojke u vezi s pandemijom korona virusa u Njemačkoj daju nadu da se nalazimo na pravom putu“, potvrdila je njemačka kancelarka. Krivulja koja pokazuje razvoj zaraze se ublažila, broj zaraženih više ne raste eksponencijalno već linearno, znači usporeno, i to je dobar znak. Osim toga ohrabruje i računica koja pokazuje u koje se vrijeme broj novozaraženih udvostručuje: u Njemačkoj je to trenutno svakih 17 dana. Za usporedbu: u Sjedinjenim Američkim Državama je to svakih 8,6 dana, u Velikoj Britaniji 7,9 dan,a a u Francuskoj 13. Po procjenama epidemiologa se o ublažavanju krivulje može govoriti tek kada je dosegne udvostručavanje u roku 14 dana. U Italiji, za koju se smatra da je prebrodila najgore, sada ta brojka iznosi 24 dana.

Nema odmora – dok traje epidemija

No po mišljenju Angele Merkel ti ohrabrujući znaci još nisu razlog za opuštanje ili za ublažavanje mjera ograničenja kontakta koje su sada na snazi u zemlji. “Mi moramo ostati koncentrirani, situacija je vrlo nestabilna“, rekla je kancelarka. Nesmotrenim potezima “lako možemo brzo uništiti ono što smo do sada ostvarili”, upozorava Merkel. “Mi ne smijemo postati lakomisleni, ne smijemo se zavaravati da smo sigurni. Ja to znam i iz vlastitog iskustava: čovjek se ponada da je najgore prošlo, ohrabri se, opusti se i već postaje lakomislen.”

Zbog toga Merkel napominje da je potrebno i nadalje poštivati sve mjere koje su donesene. “Najgore bi bilo da sada ublažimo mjere, i da se onda uskoro ponovo nađemo tamo gdje smo bili na početku. Onda bi ponovo morali pooštravati mjere, možda uvesti i nove, još restriktivnije. To je najgori mogući scenarij“, rekla je kancelarka.

Mjere ostaju na snazi

Zbog toga ona za sada ne želi govoriti koje će mjere kada biti ukinute ili ublažene. Tokom uskršnjih blagdana, uključujući i školske praznike, neće biti nikakvih promjena. Restorani i kafići ostaju zatvoreni, na snazi ostaju i zabrane okupljanja na javnim mjestima kao i posjećivanja domova za starije osobe, jednako kao i mjere ograničenja kontakata u svakodnevnom životu. Tek iza 19. aprila se može računati s nekim ublažavanjem sadašnjih propisa. Da li će i u kojem obliku tada ponovo biti otvorene škole, za sada nije moguće prognozirati, napomenula je Merkel.

No, naglašava njemačka kancelarka, jedno je sigurno: “Dok god nemamo cjepivo, biti će potrebno striktno paziti na poštivanje ograničenja neposrednog kontakta, tako dugo se recimo nećemo moći rukovati.” Ona je naglasila da će i ubuduće biti važno je paziti na higijenu, stalno prati ruke – i na taj način štititi one za koje virus može biti smrtonosan i štititi zdravstveni sistem u zemlji, piše “Deutsche Welle“.

Facebook komentari