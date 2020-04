Pastor koji je tvrdio da je korona histerija i otišao propovijedati umro od korone

Supruga i četiri kćeri te sin preminulog pastora kažu kako se nadaju se da će održati veliku ceremoniju u njegovu čast.

Zasad su mogli napraviti samo pogreb na kojem je bilo samo četvero ili petero ljudi, uključujući blues-gitarista koji je svirao na groblju.

Prije nešto više od mjesec dana pastor Spradlin, koji je imao 66 godina, vozio se sa suprugom Jeanom od njihove kuće u Virginiji do 1500 kilometara udaljenog mjesta na kojem se održava Mardi Gras, piše BBC.

Govorio je da namjerava spasiti duše nekih od stotina hiljada ljudi koji pohode taj festival.

Pridružile su mu se dvije njegove kćeri koje su došle iz Teksasa.

“Njegova je misija bila ići u pubove, klubove i barove, svirati blues i povezivati ​​se s muzičarima i samo im reći da ih Isus voli”, kaže 28-godišnja Jesse Spradlin.

Na Mardi Grasu porodični bend svirao je na Jackson Squareu u New Orleansu, trgu punom ljudi, a danas iz pastorove porodice kažu da su bili nesvjesni prijetnje zaraze.

“Ne sjećam se čak ni da smo razgovarali o virusu”, kaže Naomi Spradlin (26).

Iako je prošlo više od mjesec dana od prvog slučaja koronavirusa u SAD-u, Mardi Gras je nastavio prema planu.

Na društvenim mrežama objavljivao da je koronavirus histerija i dijelio lažne vijesti

Pastor Spradlin bio je jedan od onih koji su se razboljeli, ali je test pokazao da je negativan na covid-19. Čak i dok je bio bolestan, na društvenim je mrežama objavljivao da je virus histerija.

13. marta pastor Spradlin podijelio je na Facebooku lažnu vijest u kojoj se uspoređuje smrt od svinjske gripe i smrt od koronavirusa.

Ustvrdio je da su mediji prema Baracku Obami i Donaldu Trumpu postupali vrlo različito i da je sve politički motivirana zavjera s ciljem da našteti predsjedniku Trumpu.

Pastorov sin misli da je njegov otac bio pod uticajem izborne godine.

“Želim reći iskreno, tata nije mislio da je to prevara, znao je da je to pravi virus”, kaže Landon Isaac.

“On je tu objavu na Facebook stavio jer je bio frustriran što mediji šire strah kao glavni način komunikacije”, dodaje pastorov sin.

Međutim, sredinom marta zdravlje pastora Spradlina naglo je postalo sve gore. On i njegova supruga odlučili su se voziti drugim putem od New Orleansa do njihovog doma u Virginiji.

Umro od koronavirusa

“Razgovarao sam s njim pet minuta prije nego što se srušio u Sjevernoj Karolini”, kaže Landon Isaac. Dodao je da je njegovom ocu disanje postajalo sve gore.

Pastor Spradlin prevezen je u bolnicu u Sjevernoj Karolini gdje su otkrili da ima razvijenu upalu pluća u oba plućna krila, a novi je test pokazao da je pozitivan na koronavirus.

Nakon osam dana na intenzivnoj njezi pastor je umro.

Majka je završila u samoizolaciji. Danima su sin Landon i njegove četiri sestre morali komunicirati s majkom Jean kroz staklena vrata njezinog doma.

Nikad nismo mislili da će nam otac zbog toga umrijeti. Ali on nije bio tip osobe koja bi samo živjela u strahu i pustila da ga liši radosti života koji je vodio”, rekla je pastorova kći Jesse Spradlin, piše “Index“.

