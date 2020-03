Bloomberg uložio 500 miliona dolara u kampanju pa odustao od nominacija za predsjednika SAD-a

To je zapanjujući poraz za bivšeg gradonačelnika New Yorka, čija su nadanja u predsjedničku kandidaturu uoči “superutorka” dovele do to toga da investira više od 500 miliona dolara ličnih sredstava u predizbornu kampanju.

Bloomberg je objavio povlačenje iz izborne utrke nakon razočaravajućeg ishoda “superutorka” u brojnim saveznim državama na koje otpada skoro trećina delegata koji nominiraju demokratskog predsjedničkog kandidata. On je pobijedio samo na teritoriji Američke Samoe te dobio podršku nekoliko desetaka delegata u drugim državama. Biden je, u međuvremenu, ostvario velike pobjede u južnim državama u kojima je Bloomberg u kampanju uložio desetke miliona dolara te se potajno nadao pobjedi, prenosi “Klix“.

Dvoje njegovih bivših suparnika iz Demokratske stranke, Amy Klobuchar i Pete Buttigieg, povukli su se iz utrke i također podržali Bidena, koji se smatra umjerenom alternativom senatoru iz Vermonta, Bernieu Sandersu, samo dan prije “superutorka”, prenosi Associated Press.

“Superutorak”, dan kada glasa 14 američkih saveznih država, ima ogromni utjecaj na to ko će se od demokratskih kandidata suprotstaviti Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima u novembru.

