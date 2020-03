Bill Gates o novom soju koronavirusa: Ovo viđamo jednom u 100 godina

Aktivno zagovara jeftinije vakcine za najugroženije stanovništvo diljem svijeta, sudjeluje u različitim projektima koji bi trebali osigurati pitku vodu i bolje sanitarne uslove za najsiromašnije, a često i donira novac naučnicima i istraživačima koji rade na razvoju novih lijekova i vakcina, prenosi “Zimo”.

Proteklih godina, u nekoliko je navrata upozoravao kako će svijet poharati smrtonosna pandemija. Iako nije mogao precizirati kad će se to dogoditi ili o kakvoj će bolesti tačno biti riječ, bio je prilično jasan što se posljedica tiče.

Stoga ne iznenađuje što su ga iz New England Journal of Medicine zamolili da napiše kolumnu o veoma aktualnoj temi – novom soju koronavirusa.

“Proteklih dana COVID-19 počeo se ponašati poput patogena koji viđamo jednom u 100 godina, a čega smo se pribojavali. Nadam se da neće biti tako loše, ali moramo očekivati najgore, dok ne saznamo više”, napisao je Gates.

Iako u svom tekstu Gates govori o pandemiji (epidemiji koja se proširila na velikom području), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) još uvijek je oprezna i radije koristi izraz epidemija. No, s obzirom na to kako se virus širi, samo je pitanje vremena kad će biti proglašena pandemija.

“Moramo spašavati živote. U svakoj krizi, vođe imaju dvije jednako važne odgovornosti: riješiti neposredan problem i pobrinuti se da se ne ponovi”, napisao je Gates.

Usporedio je koronavirus s pandemijama gripe koje su u prošlosti ubile milione ljudi diljem svijeta.

“Trenutna pandemija negdje je između pandemije gripe iz 1918. koja je ubila 50 miliona i one iz 1957. koja je ubila više od milion ljudi”, napisao je Gates.

Ali nije samo napisao “rekao sam vam”, već je ponudio i nekoliko veoma konkretnih savjeta kako usporiti širenje koronavirusa o svijetu.

Prije svega, smatra Gates, bogatije zemlje trebale bi pomoći siromašnijim zemljama u Africi i južnoj Aziji slanjem svog medicinskog osoblja koje bi trebalo pratiti širenje virusa i pobrinuti se za raspodjelu vakcine (kad ona jednom bude razvijeno).

Također, trebalo bi pokrenuti međunarodnu bazu podataka u kojoj bi zahvaćene zemlje mogle dijeliti podatke.

Razviti sistem koji bi tražio sastojke koji su već testirani, a koji bi se mogli koristiti u razvoju cjepiva. I na kraju, možda najvažnije, vlade i donatori bi trebali sufinancirati proizvodne pogone koji bi mogli proizvesti vakcine u roku od nekoliko sedmica.

Uvjeren je kako bi se prva vakcine mogla testirati već u junu, ali i kako bi ta vakcina trebala biti dostupna svima.

“S obzirom na ekonomske posljedice koje epidemija ima, a već vidimo da COVID-19 može prekinuti lance opskrbe i srušiti burze, da ne spominjemo utjecaj koji ima na ljudske živote, vakcina mora biti jeftina”, istaknuo je Gates.

Gates je kroz svoju fondaciju već donirao 100 miliona dolara borbi protiv širenja koronavirusa, ali je svjestan da to nije dovoljno. Smatra da će za borbu protiv pandemije biti potrebne milijarde dolara.

“Vođe moraju poduzeti odlučne mjere odmah. Nemamo više vremena”, napisao je na kraju Gates.

