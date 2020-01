Trump o padu ukrajinskog aviona: “Imam svoje sumnje”

– Letio je iznad nezgodnog dijela grada – kazao je Tramp, aludirajući na činjenicu da se avion srušio iste noći kada je Iran bombardirao američke baze u Iraku, piše “Avaz“.

Istakao je da neki smatraju da je avion pao zbog mehaničkih problema koje je imao.

– Ne mislim da se radi o problemima s mehanikom. Dogodilo se nešto užasno – kazao je Tramp.

Kao što je poznato, ukrajinski avion sa 176 putnika srušio se iznad Teherana.

When President Trump was asked about the Ukrainian plane crash earlier, he told reporters he had his "suspicions" about how it happened. https://t.co/3EeOW7JF2q pic.twitter.com/Pd9wso9n1f

— CBS News (@CBSNews) 9. siječnja 2020.