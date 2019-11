Je li ovo najljepši most Evrope? Mjesto koje turisti posjećuju već 200 godina

Bastei je najposjećenije mjesto u Saskoj Švicarskoj koje turisti obilaze već gotovo dva stoljeća. Riječ je prostoru sa zadivljujućim vapnenačkim stijenama koje su formirali vjetar i voda tokom hiljada godina, a koje se izdižu i do tristotinjak metara nad rijekom Labom u ovom njemačkom nacionalnom parku nedaleko od grada Rathena i Dresdena, piše “Punkufer“.

Najbolji pogled na čarobnu okolicu pruža pak most Bastei, koji povezuje vapnenačke stijene, a datira iz 1824. godine. Isprva je izgrađen drveni most, no zbog velikog broja turista koji su ga posjećivali, tridesetak godina kasnije, tačnije 1851. godine zamijenjen je izdržljivijom kamenom varijantom.

Most Bastei proteže se na 76,5 metara dužine, obuhvaća sedam lukova, a visok je oko 198 metara. Otvoren je za razgledavanje tokom cijele godine, a do njega vodi 487 stepenica.

Njegovoj popularnosti doprinijeli su brojni umjetnici poput Johanna Wolfganga von Goetha koji je još početkom 19. stoljeća pisao o čarobnim prizorima koji se pružaju s ovoga mjesta, ali i slavni redatelji koji su ga ovijekovječili na filmu poput “Kronika iz Narnije” i “Hotela Grand Budapest”.

