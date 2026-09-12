Svijet

Litvanija na nogama zbog nepoznate letjelice: Zatvoren aerodrom, NATO podigao avion

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Objavljeno prije 2 sata

Litvanija je u nedjelju zatvorila aerodrom u Vilnjusu, dok je NATO podigao najmanje jedan borbeni avion nakon moguće pojave drona u litvanskom zračnom prostoru, saopćio je Nacionalni centar za upravljanje krizama.

Borbeni avion angažovan je iz baze Šiauliai na sjeveru Litvanije, gdje su trenutno stacionirane italijanske zračne snage u okviru NATO-ove misije zračne odbrane Baltika.

Zbog incidenta nije prekinut Vilnjuški maraton, koji se u nedjelju održavao u glavnom gradu Litvanije, potvrdili su organizatori.

Za sada nije potvrđeno o kakvoj se letjelici radilo niti odakle je dron navodno došao. Litvanske vlasti nastavljaju provjeravati okolnosti incidenta.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a posljednjih mjeseci prijavile su niz slučajeva ulaska dronova u svoj zračni prostor, a incidenti se dovode u vezu s ratom koji je počeo nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine,pišuVijesti

Najnoviji slučaj dodatno je pojačao sigurnosne tenzije u baltičkoj regiji, koja se nalazi u neposrednoj blizini Rusije i Bjelorusije.


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