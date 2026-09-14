Cijene goriva u Njemačkoj lete u nebo

Razlog je to što jemenska pobunjenička grupa Huti drži moreuz Bab el Mandeb kao taoca, prenose njemački mediji. Militanti prijete trajnom blokadom. Naftne kompanije odmah u cijenu uračunavaju potencijalni rast cijena sirove nafte – iako se sirovom naftom tipa Brent subotom ne trguje na berzama.

Moreuz između ratom razorenog Jemena i afričkog kontinenta povezuje Evropu i Aziju morskim putem. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 2023. godine gotovo devet posto ukupnog obima pomorske trgovine prolazilo kroz Bab el Mandeb.

Nakon što su Huti zauzeli strateške položaje u Jemenu duž uskog moreuza, brodarstvo se sada suočava s velikim zaobilaznim putem oko opasnog Rta dobre nade, a samim tim i oko cijelog afričkog kontinenta.

Posljedica bi bila nagli rast troškova transporta i slično. Do toga još nije došlo. Ipak, cijenu već sada plaćaju potrošači u Njemačkoj. Pošto benzinske pumpe smiju povećati cijene goriva samo jednom dnevno, u podne, u subotu ujutro su se na pojedinim pumpama formirali dugi redovi,pišu Vijesti

Na nivou cijele Njemačke, cijena litra dizela porasla je tačno u podne na vrtoglavih 2,56 eura. Prije toga bila je oko 20 centi niža. Iako se skokovi te veličine mogu zabilježiti i drugim danima, cijena obično ubrzo ponovo padne.

Međutim, u subotu je ostala visoka čak i u 13 sati. Svako ko je, ne sluteći šta će se dogoditi, tada natočio gorivo na najskupljoj dizel pumpi u Berlinu, Aralu na autoputu A115, platio je čak 2,789 eura po litru.

Dizel je već prethodnog dana dostigao novi mjesečni maksimum, s prosječnom dnevnom cijenom većom od 2,38 eura, pokazuju podaci potrošačkog portala benzin.jetzt.

Prema podacima ADAC-a, njemačkog automobilskog kluba, najviša cijena dizela svih vremena iznosila je 2,446 eura po litru, a zabilježena je 7. aprila.

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