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Cijene goriva u Njemačkoj lete u nebo

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Objavljeno prije 1 sat

Cijene na njemačkim benzinskim pumpama vrtoglavo rastu, pa tako litar dizela ili benzina od jučer košta oko 20 centi više.

Razlog je to što jemenska pobunjenička grupa Huti drži moreuz Bab el Mandeb kao taoca, prenose njemački mediji. Militanti prijete trajnom blokadom. Naftne kompanije odmah u cijenu uračunavaju potencijalni rast cijena sirove nafte – iako se sirovom naftom tipa Brent subotom ne trguje na berzama.

Moreuz između ratom razorenog Jemena i afričkog kontinenta povezuje Evropu i Aziju morskim putem. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 2023. godine gotovo devet posto ukupnog obima pomorske trgovine prolazilo kroz Bab el Mandeb.

Nakon što su Huti zauzeli strateške položaje u Jemenu duž uskog moreuza, brodarstvo se sada suočava s velikim zaobilaznim putem oko opasnog Rta dobre nade, a samim tim i oko cijelog afričkog kontinenta.

Posljedica bi bila nagli rast troškova transporta i slično. Do toga još nije došlo. Ipak, cijenu već sada plaćaju potrošači u Njemačkoj. Pošto benzinske pumpe smiju povećati cijene goriva samo jednom dnevno, u podne, u subotu ujutro su se na pojedinim pumpama formirali dugi redovi,pišu Vijesti

Na nivou cijele Njemačke, cijena litra dizela porasla je tačno u podne na vrtoglavih 2,56 eura. Prije toga bila je oko 20 centi niža. Iako se skokovi te veličine mogu zabilježiti i drugim danima, cijena obično ubrzo ponovo padne.

Međutim, u subotu je ostala visoka čak i u 13 sati. Svako ko je, ne sluteći šta će se dogoditi, tada natočio gorivo na najskupljoj dizel pumpi u Berlinu, Aralu na autoputu A115, platio je čak 2,789 eura po litru.

Dizel je već prethodnog dana dostigao novi mjesečni maksimum, s prosječnom dnevnom cijenom većom od 2,38 eura, pokazuju podaci potrošačkog portala benzin.jetzt.

Prema podacima ADAC-a, njemačkog automobilskog kluba, najviša cijena dizela svih vremena iznosila je 2,446 eura po litru, a zabilježena je 7. aprila.


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