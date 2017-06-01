Reuters: Amerika potrošila gotovo sve dalekometne rakete u ratu protiv Irana

SAD je u petomjesečnom ratu s Iranom potrošio većinu svojih zaliha visokopreciznih dalekometnih projektila, izjavila su tri izvora upoznata sa situacijom, što izaziva zabrinutost zbog spremnosti američke vojske za buduće sukobe.Riječ je o raketama zemlja-zemlja ATACMS i PrSM, a izvori tvrde da ih je SAD „doslovno“ gotovo sve potrošio.

Ti projektili, koji koštaju više od milion dolara po komadu, omogućavaju precizne napade sa sigurne udaljenosti. ATACMS rakete, koje je Ukrajina dobila od SAD-a, omogućile su napade duboko unutar ruske teritorije. PrSM su novija generacija raketa kraćeg dometa koje će zamijeniti ATACMS.

Bijela kuća: Imamo više oružja nego iko drugi na svijetu

Zbog značajnog pada zaliha, predsjednik Donald Trump mogao bi se u slučaju odluke o velikim napadima na Iran morati osloniti na rizičnija zračna bombardovanja.

Izvori nisu precizirali koliko je raketa ostalo SAD-u. Upitana za komentar ovih navoda, Bijela kuća saopćila je da SAD ima „više oružja nego iko drugi na svijetu“ i „mnogo više nego što mu je potrebno“.

Na pitanje za komentar, glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell rekao je:

„Američka vojska je najmoćnija na svijetu i ima sve što joj je potrebno za djelovanje u vrijeme i na mjestu koje odabere predsjednik.“

„Proveli smo više uspješnih operacija u različitim vojnim komandama, istovremeno osiguravajući da američka vojska raspolaže velikim arsenalom sposobnosti za zaštitu naših ljudi i naših interesa“, dodao je Parnell,pišu Vijesti

Strah od Rusije i Kine

Trump je u februaru, zajedno s Izraelom, pokrenuo rat protiv Irana, očekujući da će sukob kratko trajati. S obzirom na to da se rat produžio, tri izvora upoznata sa situacijom izrazila su za Reuters zabrinutost da bi smanjenje zaliha projektila moglo ograničiti sposobnost SAD-a da odvraća protivnike, uključujući Rusiju i Kinu.

Četvrti izvor upoznat sa situacijom rekao je da se, uprkos velikoj potrošnji preciznog naoružanja, američke zalihe mogu obnoviti.

Prema njegovim riječima, Središnja komanda SAD-a (CENTCOM), koja nadzire američke snage na Bliskom istoku, uspjela je popuniti zalihe koristeći vojne rezerve SAD-a iz različitih dijelova svijeta.

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