Avion pun turista srušio se u Peruu, stradalo 11 putnika i dva člana posade

Imamo informacije da je poginulo 11 putnika i dva člana posade“, izjavio je policijski major Jorge Andrade novinarima na mjestu nesreće na jugu zemlje.

Nesreća se dogodila nešto poslije 13 sati po lokalnom vremenu (18 sati po GMT-u), ubrzo nakon što je avion poletio s aerodroma u Pisku, gradu udaljenom oko 240 kilometara južno od glavnog grada Lime.

„Zbog težine nesreće nema preživjelih. Do sada smo pronašli četiri tijela“, rekao je Andrade, ne navodeći identitet žrtava.Nije odmah saopćeno šta je uzrokovalo pad aviona. Istragu će provesti peruanska uprava za civilno vazduhoplovstvo.

Fotografije koje su objavili lokalni mediji na društvenim mrežama prikazuju vatrogasce i policiju kako intervenišu na mjestu nesreće, među ostacima potpuno uništene i još uvijek zadimljene letjelice.

Ovaj lokalitet, koji se nalazi na UNESCO Listi svjetske baštine, poznat je po velikom broju geoglifa urezanih u pustinjski pijesak, koji datiraju iz perioda između 500. godine prije nove ere i 500. godine nove ere,pišu Vijesti

Slične nesreće na ovom području događale su se i ranije. Godine 2022. u padu aviona poginulo je sedam osoba, među kojima dva državljana Čilea i tri državljana Nizozemske.U oktobru 2010. godine poginula su četiri britanska turista i dva člana peruanske posade kada se avion kompanije AirNasca srušio nakon leta tokom kojeg su turisti razgledali ovaj arheološki lokalitet.

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