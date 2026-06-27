Svijet

Amerika napala Iran nizom zračnih udara

5.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Američke vojne snage izvele su 26. juna zračne udare na vojne ciljeve u Iranu kao odgovor na napad na trgovački brod u Hormuškom moreuzu dan ranije.

Iz Centralne komande američke vojske (CENTCOM) saopćeno je da je riječ o odlučnom odgovoru na iransku agresijuAmerički avioni gađali su skladišta projektila i bespilotnih letjelica, kao i obalne radarske položaje iranskih snaga. Napadi su uslijedili nakon što je Iran 25. juna dronom kamikazom pogodio teretni brod M/V Ever Lovely, koji plovi pod zastavom Singapura, prilikom izlaska iz Hormuškog moreuza kod obale Omana,pišu Vijesti

Iz Washingtona navode da je napad na komercijalni brod ozbiljno kršenje primirja te upozoravaju da takvi potezi ugrožavaju slobodu plovidbe kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih trgovačkih pravaca.

CENTCOM je saopćio da će američke snage nastaviti osiguravati siguran prolaz trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz te ostati u pripravnosti kako bi se poštovali svi elementi sporazuma s Iranom.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh