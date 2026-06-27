Amerika napala Iran nizom zračnih udara

Iz Centralne komande američke vojske (CENTCOM) saopćeno je da je riječ o odlučnom odgovoru na iransku agresijuAmerički avioni gađali su skladišta projektila i bespilotnih letjelica, kao i obalne radarske položaje iranskih snaga. Napadi su uslijedili nakon što je Iran 25. juna dronom kamikazom pogodio teretni brod M/V Ever Lovely, koji plovi pod zastavom Singapura, prilikom izlaska iz Hormuškog moreuza kod obale Omana,pišu Vijesti

Iz Washingtona navode da je napad na komercijalni brod ozbiljno kršenje primirja te upozoravaju da takvi potezi ugrožavaju slobodu plovidbe kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih trgovačkih pravaca.

CENTCOM je saopćio da će američke snage nastaviti osiguravati siguran prolaz trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz te ostati u pripravnosti kako bi se poštovali svi elementi sporazuma s Iranom.

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