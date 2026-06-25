Haos na Tajvanu: Tajfun izazvao poplave, evakuacije u toku…

Obilne padavine koje je donio tajfun Mekhala izazvale su poplave u Taipeiju i južnim dijelovima Tajvana, dok je zbog opasnosti od izlijevanja planinskog jezera evakuisano više od 200 ljudi.

Jake kiše koje je donio tajfun Mekhala izazvale su lokalne poplave u Taipeiju i dijelovima južnog Tajvana, a u toku je i evakuacija više od 200 osoba zbog rizika od izlijevanja jezera u planinskom području na istoku ostrva.

Iako se tajfun Mekhala kreće prema Japanu, njegovi vanjski kišni sistemi donijeli su obilne padavine, posebno u južnim okruzima Kaohsiung i Pingtung, gdje su zabilježene bujične poplave, prenosi Reuters.

U pojedinim dijelovima predgrađa Neihu u Taipeiju poplavne vode djelimično su potopile vozila, a lokalne vlasti u pogođenim područjima poduzele su vanredne mjere.

Vlada okruga Pingtung naredila je zatvaranje svih kancelarija i škola tokom četvrtka poslijepodne, dok su slične mjere uvedene i u planinskim dijelovima Kaohsiunga.

Nadležne službe navele su da najveću zabrinutost izaziva istočni okrug Hualien, gdje je u toku evakuacija više od 200 stanovnika iz dva naselja smještena nizvodno od jezera u planinama.

Takva prirodna jezera nastaju kada klizišta ili odroni blokiraju riječne tokove, stvarajući privremene akumulacije vode koje mogu predstavljati ozbiljnu opasnost ukoliko dođe do njihovog pucanja.

Kako prenosi Reuters, u sličnom incidentu prošle godine u istom regionu stradalo je 19 ljudi nakon izlijevanja jezera tokom supertajfuna. Meteorolozi najavljuju da će se padavine na Tajvanu nastaviti i narednih dana, uz postepeno slabljenje njihovog intenziteta.

Također ističu da rizik od poplava i klizišta ostaje visok, posebno u planinskim i priobalnim područjima.

Stručnjaci navode da su tajfuni istovremeno i važan izvor vode za Tajvan, koji se oslanja na sezonu tajfuna kako bi dopunio zalihe vode u rezervoarima nakon sušnih perioda, pišu Vijesti.

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