Njemačka industrija gasi radna mjesta

Zaposlenost u njemačkom industrijskom sektoru pala je na najniži nivo u posljednjoj deceniji, a kompanije se sve više odlučuju da ne zamjenjuju radnike koji odlaze, prema studiji koju je naručila Fondacija Bertelsmann.

Sektor sada ima 6,6 miliona zaposlenih, dok je njegov udio u ukupnoj zaposlenosti pao na 19% sa 22% u 2014. godini, pokazala je studija ekonomskog instituta IW.

Pad nije uzrokovan velikim otpuštanjima, već slabijom aktivnošću zapošljavanja, rekli su istraživači.

Zapošljavanje i prestanak radnog mjesta uglavnom su se kretali paralelno do 2019. godine, ali se od tada otvorio jaz jer je novo zapošljavanje opalo znatno brže nego što se radni odnosi prekidaju, prema studiji.

– Smanjenje zapošljavanja je znak upozorenja za buduće trendove zapošljavanja – rekla je Luisa Kunze, stručnjakinja za tržište rada u Fondaciji Bertelsmann.

– Potrebno nam je oživljavanje potražnje za radnom snagom u industriji i veća dinamika na tržištu rada – rekla je, dodajući da bi jače zapošljavanje stvorilo prilike za nove učesnike, olakšalo promjene karijere i pomoglo sektoru da se obnovi,pišu Vijesti

Studija je pokazala da je njemačka industrija posljednjih godina postala manje privlačna radnicima.

Premija u platama za zaposlenike koji započinju karijeru u industriji u poređenju s drugim sektorima pala je na 10,4% u 2024. godini sa 20,4% deceniju ranije. Za dugoročno zaposlene, prednost u platama pala je na 8,7% sa 16,5% u istom periodu.

Premija u platama predstavlja dodatni postotak prihoda koji radnici zarađuju jednostavnim odabirom posla u industrijskom sektoru u odnosu na ekvivalentnu poziciju u drugoj oblasti.

Autori su, međutim, primijetili da je rizik od gubitka posla u industriji ostao niži u 2024. godini nego što je bio 10 godina ranije.

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