“Pazi šta radiš, mogao bi ostati sam protiv Irana”

Donald Trump uputio je oštro i nesvakidašnje upozorenje izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, poručivši mu da bi Izrael mogao izgubiti bezuslovnu podršku Washingtona ukoliko nastavi s jednostranim vojnim akcijama koje ugrožavaju američke diplomatske napore na Bliskom Istoku.

Kako prenose dobro upućeni izvori, sukob je eskalirao nakon što je Izrael pokrenuo zračne udare na ciljeve u Libanu i Iranu, obavijestivši Bijelu kuću tek u posljednji čas – kada su avioni već bili u zraku.

“Ja donosim odluke”

Trump je u svom prepoznatljivom stilu jasno stavio do znanja ko diktira tempo globalne politike, naglasivši da pod svaku cijenu želi hitno okončanje sukoba i potpisivanje novog, strožeg sporazuma s Teheranom.

“Rekao sam Bibiju: ‘Bolje ti je da budeš veoma oprezan s tim što radiš, jer bi uskoro mogao ostati potpuno sam protiv Irana.’ Ja donosim sve odluke (I call the shots), a ne on”, izjavio je Trump, optužujući Netanyahua da minira postizanje dogovora koji je, prema tvrdnjama iz Washingtona, “pitanje dana”.

Netanyahu pod pritiskom domaće javnosti

S druge strane, 76-godišnji Netanyahu se suočava s ogromnim pritiskom unutar samog Izraela. Dok se zemlja priprema za ključne izbore u oktobru, domaća desnica i opozicija optužuju premijera da je popustio pod američkim pritiskom i postao “vazal Washingtona”. Kako bi dokazao suprotno i sačuvao doktrinu vojne samostalnosti, Netanyahu je odlučio ignorisati prva upozorenja Bele kuće, što je dovelo do trenutnog usijanja na relaciji Washington–Tel Aviv.

Krhko primirje na snazi

Nakon teških diplomatskih pritisaka iz SAD-a, ali i posredovanja pet regionalnih zemalja, situacija se na terenu privremeno smirila.

Izrael je potvrdio da su dalji napadi na Iran trenutno “na čekanju” (on hold).

Teheran je poručio da privremeno obustavlja udare, ali uz jezivo upozorenje: “Sljedeći odgovor na svaku novu agresiju Izraela biće višestruko brutalniji nego do sada.”

Analitičari ocjenjuju da ovaj verbalni šamar iz Bijele kuće pokazuje da savezništvo SAD-a i Izraela više nije bezuslovno, te da Trumpova administracija neće oklijevati da upotrijebi finansijske i vojne poluge kako bi disciplinovala svoje partnere na terenu.

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