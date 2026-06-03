Tragedija u Indiji: Vatra progutala zgradu, 18 mrtvih…

Požar je zahvatio zgradu u naselju u Nju Delhiju u srijedu, usmrtivši najmanje 18 ljudi i ranivši nekoliko drugih, objavila je novinska agencija Press Trust of India.

Zgrada u naselju Malviya Nagar, u južnom dijelu grada, imala je restoran u prizemlju, dok su se stambene jedinice nalazile na višim spratovima.

Neke od žrtava bili su strani državljani koji su doputovali u Indiju radi medicinskog liječenja, navode lokalni mediji.

Vatrogasne ekipe spasile su 37 osoba iz zgrade, rekao je vatrogasni zvaničnik Abhilash Malik.

Požar je ugašen, ali uzrok izbijanja vatre još nije poznat.

Četiri tijela izvučena su sa mjesta nesreće, saopćio je visoki administrativni zvaničnik Jitendra Kumar.

Na snimcima sa mjesta događaja vidi se kako vatrogasci gase požar dok gust dim izlazi iz zgrade. Lokalni stanovnici također su učestvovali u akciji spašavanja, pomažući u evakuaciji i iznošenju povrijeđenih.

Požari su česti u Indiji, gdje se građevinski propisi i sigurnosni standardi često ne poštuju, pišu Vijesti.ba.

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