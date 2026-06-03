Ukrajinski udar duboko u Rusiji: Crni dim nad Sankt Peterburgom

Eksplozije i požar pogodili ključni terminal na dan otvaranja ekonomskog foruma.

Naftni terminal u Sankt Peterburgu, smješten u Lenjingradskoj oblasti Rusije, našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima 3. juna. Očevici su izvijestili o snažnim eksplozijama i velikom požaru koji je izbio na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji, javlja Kyiv Independent.

Napad se dogodio upravo na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje ruski predsjednik Vladimir Putin.

Stanovnici Sankt Peterburga tokom jutra objavljivali su fotografije i videosnimke glasnih detonacija i velikog požara izazvanog, kako se navodi, ukrajinskim napadom dronovima. Na snimcima se vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad naftnog terminala, prenosi Jutarnji.

Analiza ruskog nezavisnog Telegram kanala Astra zaključila je da su dronovi pogodili upravo Naftni terminal Sankt Peterburg i izazvali požar.

Riječ je o jednom od najvećih ruskih skladišta i izvoznih terminala za naftne derivate. Objekt se nalazi na obali Finskog zaljeva, u sastavu Velike luke Sankt Peterburg, a godišnje kroz njega prođe oko 12,5 miliona tona naftnih proizvoda koji se transportuju riječnim, željezničkim i cestovnim saobraćajem.

Dan nakon ruskog napada

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko objavio je da je iznad regije tokom noći oboreno 50 dronova, ali nije komentarisao požare koji su izbili u luci.

U trenutku objave izvještaja nije bilo moguće nezavisno potvrditi sve navode, a razmjere štete još nisu poznate.

Ukrajina je i ranije napadala lučku i energetsku infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti. U januaru 2024. godine ukrajinski dron navodno je oboren iznad istog naftnog terminala, nakon čega je izbio požar.

U septembru 2025. godine ukrajinske snage pogodile su Primorsk, najveću rusku naftnu luku na Baltičkom moru, prisilivši postrojenje na privremenu obustavu rada. Primorsk se nalazi oko stotinu kilometara od Sankt Peterburga.

Novi napad dogodio se samo dan nakon što je Rusija izvela razoran masovni raketni i napad dronovima na Kijev, Dnipro i druge ukrajinske gradove. U tim napadima poginule su najmanje 23 osobe, među njima i dvoje djece, dok je više od stotinu ljudi povrijeđeno.

Napad je uslijedio nakon višednevnih upozorenja ukrajinskih vlasti da Moskva priprema novi veliki zračni udar.

Stagnacija Rusa

Sve veće oslanjanje Rusije na masovne napade na civilne ciljeve mnogi analitičari povezuju sa stagnacijom ruskih snaga na frontu. U maju 2026. godine Rusija je, prema dostupnim podacima, prvi put od 2023. izgubila više teritorije nego što je osvojila.

Istovremeno, Ukrajina sve uspješnije pogađa vojne i industrijske ciljeve duboko unutar Rusije, zbog čega rat sve više osjećaju i rusko stanovništvo, ali i politička i ekonomska elita okupljena oko Kremlja.

Napad na Sankt Peterburg izveden je upravo na dan kada je Putin trebao otvoriti svoj peti ratni Međunarodni ekonomski forum u tom gradu – događaj koji se često naziva i „ruskim Davosom“, a na kojem se tokom tri dana okupljaju predstavnici više od 130 država i teritorija.

Na forumu bi se trebao pojaviti i jedan član administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, što bi bio prvi poznati nastup nekog američkog zvaničnika na tom događaju nakon više godina.

Putin je godinama koristio forum kako bi demonstrirao otpornost ruske ekonomije i slao poruku da je Rusija, uprkos zapadnim sankcijama i međunarodnoj izolaciji nakon invazije na Ukrajinu, i dalje otvorena za poslovanje.

Na prošlogodišnjem forumu ruski predsjednik ustvrdio je da „cijela Ukrajina pripada Rusiji“.

Ovogodišnji skup, međutim, počinje pod oblakom dima i pepela. Ukrajina je još jednom pokazala da napadima velikog dometa može ne samo nanositi ekonomsku štetu Rusiji nego i zadavati ozbiljne političke udarce samom Vladimiru Putinu.

Facebook komentari