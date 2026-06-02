Dječaku (11) ajkula otkinula nogu: Molio spasioce da ne dozvole da umre!

Jedanaestogodišnji dječak teško je povrijeđen nakon napada ajkule na prepunoj i popularnoj plaži Pijedade u brazilskom gradu Žaboatao dos Gvararapes (Jaboatao dos Guararapes), pri čemu je izgubio lijevu nogu, dok je prema svjedočenjima očajnički molio spasioce da ga ne puste da umre.Napad se dogodio oko 13.40 sati po lokalnom vremenu, a dječak je zadobio teške povrede na lijevoj strani tijela nakon ugriza u predjelu kuka.

Na snimcima koje je objavio New York Post vidi se grupa muškaraca koja iznosi nepomično tijelo dječaka iz mora i doziva pomoć. Drugi snimci prikazuju veliki broj kupača okupljenih oko povrijeđenog djeteta dok čekaju dolazak hitne pomoći.

Šokantni detalji

Lokalni mediji identifikovali su dječaka kao Žoaoa Lukasa Kastora Nemezija Salesa (João Lucas Castor Nemésio Sales), koji je na plaži bio sa svojim ujakom Aldemirom Žozeom (Aldemir José) i još dvoje djece.

-Svi smo bili u moru prije napada, a ja sam upravo izašao iz vode i ostavio djecu da se kupaju – rekao je ujak, vidno potresen dok je opisivao trenutke napada.

– Zatim sam čuo čudan zvuk, a kada sam se okrenuo, vidio sam samo krv. Nisam ni sekunde razmišljao, odmah sam utrčao u vodu da izvučem svog sestrića. Bio je pri svijesti i samo me je molio da ga ne pustim da umre – ispričao je.

Spasioci su odmah pružili pomoć teško povrijeđenom dječaku sve do dolaska medicinskih ekipa hitne pomoći, koje su ga prevezle u obližnju Vazduhoplovnu bolnicu, a zatim u bolnicu Hospital da Restaurasao, gdje je operisan.

Prema lokalnim izvještajima, dječak je sada pri svijesti i nalazi se u stabilnom stanju.

Rizično područje

Vatrogasne službe saopćile su da se napad dogodio u zoni koja je pod državnim upozorenjem zbog povećanog rizika od napada ajkula, te da su duž plaže postavljene jasne upozoravajuće table.Na mjestu gdje je dječak napadnut stoji tabla koja upozorava da je područje rizično i daje informacije o tome kada treba izbjegavati kupanje – rekla je Danise Alveš, izvršna sekretarka Državnog komiteta za praćenje incidenata s ajkulama.Komitet je naveo da je ovo 83. zabilježeni napad ajkule u saveznoj državi Pernambuco od početka praćenja 1992. godine, a čak 24 su se dogodila upravo na plaži Pijedade.

Ovosedmični incident je treći napad ajkule registrovan u Pernambuku ove godine. Među žrtvama je i 13-godišnji dječak koji je smrtno stradao nakon napada na plaži Del Šifre u gradu Olinda, oko 26 kilometara sjeverno od Žaboatao dos Gvararapesa,piše Avaz

Facebook komentari