Oglasio se Trump, ne spominje nove udare: Iran jako želi dogovor

Američki predsjednik Donald Trump ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, rekavši kako “Iran zapravo jako želi postići dogovor”.

Istovremeno je žestoko napao sve kritičare koji preispituju njegove napore u pregovorima s Teheranom.

“Zar ti ‘Demokrati’ i razni prividno nepatriotski Republikanci ne razumiju da mi je MNOGO teže dobro raditi svoj posao i pregovarati kada politički plaćenici neprestano i negativno ‘cvrkuću’, na nivoima koji nikada prije nisu viđeni, ponavljajući stalno iznova da bih trebao ići brže, ili ići sporije, ili krenuti u rat, ili ne krenuti u rat, ili što već? Samo se zavalite i opustite, na kraju će sve ispasti dobro – uvijek ispadne!”, poručio je Trump.

Zanimljivo je da američki predsjednik u svojoj najnovijoj objavi uopće ne spominje iranski napad na mete u Kuvajtu, kao ni žestoke američke zračne udare na ciljeve unutar Irana koji su izvedeni tokom vikenda, pišu Vijesti.

