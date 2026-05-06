Kruzer s putnicima zaraženim hantavirusom stigao do Tenerifa

Brod MV Hondius usidrit će se u luci Granadilla na Kanarskim ostrvima, a putnici će biti evakuisani u svoje zemlje nakon testiranja kojim će biti potvrđeno da nemaju simptome, saopćili su zvaničnici.

Od isplovljavanja broda iz Argentine prošlog mjeseca, zabilježena su tri smrtna slučaja povezana s hantavirusom, rijetkom bolešću koju najčešće izaziva izloženost urinu ili izmetu zaraženih glodara. Nekoliko drugih osoba evakuisano je s broda radi liječenja.

Brod će se usidriti na “najsigurnijoj” udaljenosti od luke, navode lokalni zvaničnici. Putnici će na obalu biti prevoženi manjim čamcima kapaciteta do 10 osoba, raspoređeni prema nacionalnosti, prema informacijama turoperatera Oceanwide Expeditions.

Nekoliko država, uključujući SAD, Njemačku, Francusku, Belgiju, Irsku i Nizozemsku, šalje avione za evakuaciju svojih državljana.

“Redoslijed iskrcavanja bit će usklađen s dolaskom repatrijacijskih letova”, poručili su iz Oceanwidea, dodajući da će prtljag putnika ostati na brodu i naknadno im biti vraćen.

Zvaničnik američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti izjavio jeda će 17 američkih putnika, od kojih niko nema simptome, biti prevezeno u Medicinski centar Univerziteta Nebraska.Tamo se nalazi Nacionalna karantinska jedinica, ustanova koju finansira savezna vlada. Nakon kratke procjene, putnici će naredna 42 dana provesti pod kućnim nadzorom, uz praćenje koje bi se trebalo obavljati najmanje jednom dnevno, rekao je zvaničnik.

Očekuje se da će se 14 španskih putnika prvih iskrcati s broda, noseći FFP2 maske. Maske će nositi i svi uključeni u transport i logistiku, izjavila je u subotu španska ministrica zdravstva Mónica García.

Oni će biti prevezeni u vojnu bolnicu, gdje će boraviti u jednokrevetnim sobama bez posjeta. Po dolasku i sedam dana kasnije bit će podvrgnuti PCR testiranju, saopćilo je špansko ministarstvo zdravstva.

Dolazak broda izazvao je tenzije na Kanarskim ostrvima. Čelnik regije Fernando Clavijo ranije ove sedmice izjavio je da se protivi pristajanju broda.

Lučki radnici na Tenerifima također su protestovali, izražavajući zabrinutost zbog nedostatka informacija o mogućim rizicima,pišu Vijesti

Planirano je da brod i njegova posada nastave put prema Rotterdamu u Nizozemskoj, gdje će se posada iskrcati, a brod biti dezinfikovan.

Epidemija hantavirusa prvi put je prijavljena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 2. maja, koja je saopćila da epidemija predstavlja nizak rizik za opću populaciju.

Facebook komentari