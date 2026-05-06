Putin najavio mogući kraj rata i pregovore s Evropom

Objavljeno prije 51 minuta

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da smatra kako se rat u Ukrajini približava kraju. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. izazvala je najveću krizu između Rusije i Zapada još od Kubanske raketne krize 1962. godine, kada je svijet strahovao od nuklearnog rata.

Mislim da se sve privodi kraju“, rekao je Putin novinarima govoreći o ratu u Ukrajini, prenosi HINA.

Financial Times je objavio da se lideri Evropske unije pripremaju za moguće pregovore. Na pitanje da li bi pregovarao s Evropljanima, Putin je rekao da bi mu najprihvatljiviji sagovornik bio bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.

Kremlj je prošle sedmice poručio da evropske vlade trebaju napraviti prvi korak, jer su upravo one prekinule kontakte s Moskvom nakon početka rata 2022. godine.

Putin je ovo izjavio nakon obilježavanja Dana pobjede 9. maja, praznika kojim se slavi pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i odaje počast milionima poginulih sovjetskih građana,pišu Vijesti

Ipak, kako navodi Reuters, Rusija još nije ostvarila ključne ciljeve u Ukrajini. Tokom više od četiri godine rata, ruske snage nisu uspjele zauzeti cijeli Donbas, dok je sukob odnio stotine hiljada života, razorio dijelove Ukrajine i dodatno pogoršao odnose Rusije i Evrope.

Govoreći o ukrajinskom predsjedniku Volodymyr Zelenskyy, Putin je rekao da je sastanak moguć tek nakon postizanja trajnog mirovnog sporazuma


