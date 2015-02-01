Iran: SAD nisu u prilici više da diktiraju drugim državama

Objavljeno prije 29 minuta

Iran je u utorak poručio da Sjedinjene Američke Države više nisu u poziciji da “diktiraju” drugim državama, dok Washington razmatra novi iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Portparol ministarstva odbrane Reza Talaei-Nik izjavio je, prema državnoj televiziji, da će SAD morati odustati od svojih “nelegalnih i nerazumnih zahtjeva”.

Hormuški moreuz, ključna ruta za globalni transport nafte i gasa, Iran je djelimično zatvorio od početka rata sa SAD i Izraelom, što je izazvalo poremećaje na svjetskom energetskom tržištu.

Iako je prekid vatre zaustavio direktne sukobe između Irana, SAD i Izraela, pregovori o trajnom miru i dalje nisu donijeli konkretan rezultat.

Prema prijedlozima koji se razmatraju u Washingtonu, moreuz bi mogao biti ponovo otvoren dok traju širi pregovori o okončanju sukoba.

Talaei-Nik je također poručio da je Iran spreman podijeliti svoje vojne i odbrambene kapacitete s “nezavisnim državama”, posebno članicama Šangajske organizacije za saradnju, pišu Vijesti.


