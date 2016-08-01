Trump nije zadovoljan najnovijim iranskim prijedlogom za okončanje rata…

Američki predsjednik Donald Trump nezadovoljan je najnovijim iranskim prijedlogom o rješavanju dvomjesečnog rata, rekao je američki zvaničnik, što je umanjilo nade za rješavanje sukoba koji je poremetio snabdijevanje energijom, podstakao inflaciju i ubio hiljade ljudi.

Najnoviji iranski prijedlog odgodio bi raspravu o iranskom nuklearnom programu dok se rat ne završi i sporovi oko brodova iz Zaljeva ne riješe.

To vjerovatno neće zadovoljiti SAD, koje tvrde da se nuklearna pitanja moraju rješavati od samog početka, a Trump je iz tog razloga bio nezadovoljan iranskim prijedlogom, rekao je američki zvaničnik, koji je informiran o predsjednikovom sastanku sa savjetnicima u ponedjeljak, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da SAD “neće pregovarati putem štampe” i da su “jasno stavile do znanja svoje crvene linije” dok Trumpova administracija nastoji okončati rat protiv Irana koji je započeo u februaru zajedno s Izraelom.

Prethodni sporazum iz 2015. godine između Irana i više drugih zemalja, uključujući SAD, oštro je ograničio iranski nuklearni program, za koji su dugo tvrdili da je namijenjen mirnodopskim, civilnim svrhama. Ali taj sporazum se raspao kada se Trump jednostrano povukao iz njega u svom prvom mandatu.

Nade u oživljavanje mirovnih napora splasnule su otkako je američki predsjednik otkazao planirani posjet njegovog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera Islamabadu, pakistanskoj prijestolnici, koji je bio planiran za prošli vikend, a gdje je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi dva puta tokom vikenda dolazio i odlazio.

Araqchi je također posjetio Oman, a u ponedjeljak je otišao u Rusiju, gdje se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom i dobio riječi podrške od dugogodišnjeg saveznika, piše Fena.

