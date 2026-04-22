Venera u Blizancima pokreće magiju 19. maja: 3 znaka će konačno upoznati srodnu dušu

Tri znaka doživjet će sudbinski susret do 19. maja, a srodnu dušu mogli bi da upoznaju zahvaljujući Veneri u Blizancima koja boravi u tom znaku od 24. aprila do 19. maja 2026. godine.

Prije nego što Venera uđe u Blizance 24. aprila, formiraju se snažni astrološki aspekti koji uklanjaju prepreke za vodene i zemljane znakove. Ovi tranziti donose priliku za stabilnije veze i ozbiljnije odnose, umjesto prolaznih i površnih poznanstava. U tom periodu energija se usmerava ka donošenju važnih emotivnih odluka.

Osobe koje su do sada imale niz neuspješnih ljubavnih susreta mogu doživjeti svojevrsno otrežnjenje, a mnogi će upravo tada upoznati potencijalnu srodnu dušu. Smanjuje se potreba za gubljenjem vremena na odnose koji nisu u skladu sa njihovim emotivnim ritmom.

Ulazak Venere u Blizance 24. aprila donosi pojačanu komunikaciju, flert putem poruka i ljubavne prilike posebno za Blizance, Vage i Vodolije. U ovom periodu ljubav se rađa kroz razgovor, smeh i mentalnu povezanost.

Ove osobe se najčešće zaljubljuju u nečiji način razmišljanja i smisao za humor, pa im je intelektualna i komunikaciona povezanost važnija od klasičnih romantičnih gestova.

Komunikacija je veoma važna

U ljubavnim odnosima traže raznovrsnost i uzbuđenje, jer im monotonija brzo postaje dosadna. Privlače ih inteligentni, radoznali i razgovorljivi partneri koji mogu da prate njihov tempo i stalnu potrebu za novim iskustvima.

Ne privlače ih teške i dramatične emocije, već više vole opuštenu i laganu atmosferu u kojoj mogu da se osjećaju slobodno i nesputano.

Neodlučnost

Ponekad mogu delovati neodlučno ili kao da im pažnja lako odluta na nešto novo i zanimljivo. Ipak, kada pronađu osobu koja ih stalno intelektualno stimuliše i drži im interesovanje kroz razgovor i mentalnu povezanost, umiju da budu vrlo posvećeni, ali na svoj nekonvencionalan način.

Venera će se zadržati u Blizancima do 19. maja.

