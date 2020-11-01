Najavljena nova runda pregovora SAD i Irana uz nejasan stav Teherana

Axios, pozivajući se na tri američka izvora, navodi da će Vance otputovati do utorka ujutro.

Izvori su rekli CNN-u da je druga runda razgovora između američke i iranske delegacije trenutno planirana za srijedu u Islamabadu.

Još uvijek nema potvrde iz Irana da li će učestvovati u pregovorima, ali je izvor rekao BBC-ju u ponedjeljak da će američka delegacija predvođena Vanceom uskoro otputovati u Pakistan.

Iako postoji mnogo neizvjesnosti oko naredne runde razgovora između Irana i SAD u Islamabadu, većina iranskih zvaničnika izražava skepticizam prema SAD, ali to nije ništa novo.

Dok je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi jučer rekao svom pakistanskom kolegi da američke akcije, izjave i „pretjerani zahtjevi“ ukazuju na „nedostatak ozbiljnosti za diplomatiju“ u Washingtonu, on nije taj koji je danas rekao da Iran „nema planove za narednu rundu“, izjavio je portparol ministarstva vanjskih poslova.

Nakon što je Donald Trump najavio narednu rundu razgovora, još uvijek se nije oglasio predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, koji je predvodio delegaciju tokom razgovora u Islamabadu, o tome da li će pregovori biti održani ili ne.

U međuvremenu, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian danas je rekao da diplomatiju „treba koristiti za smanjenje tenzija“, ali ostaje pitanje koliku stvarnu moć on ima u poređenju s drugima,pišu Vijesti

Unutar establišmenta postoje glasovi koji se protive razgovorima, uključujući vjerske lidere. Ipak, ostaje da se vidi mogu li ti glasovi u potpunosti zaustaviti pregovore ili ne.

