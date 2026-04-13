SAD uvodi pomorsku blokadu iranskih luka…

Američka centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da će početi s provođenjem pomorske blokade svih plovila koja ulaze i izlaze iz iranskih luka, počevši od ponedjeljka u 10 sati po istočnom vremenu, u skladu s naređenjem predsjednika Donald Trump.

U objavi na platformi X navodi se da će blokada biti primjenjivana bez izuzetka na plovila svih država koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka i obalnih područja, uključujući sve luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu.

CENTCOM je naveo da će brodovi koji ne idu ka ili iz iranskih luka i dalje moći slobodno prolaziti kroz Hormuški moreuz, te da mjera “neće ometati slobodu plovidbe” za takva plovila.

Ova objava dolazi nakon što je Trump ranije najavio blokadu moreuza, što bi moglo dovesti do rasta cijena nafte u trenutku pojačanog pritiska Washingtona na Teheran, pišu Vijesti.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf odgovorio je na prijetnju objavom mape cijena goriva u blizini Bijele kuće, poručivši na platformi X: “Uživajte u trenutnim cijenama benzina. Uz ono što zovete “blokada”, uskoro ćete žaliti za benzinom od 4 do 5 dolara.”

