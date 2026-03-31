“Pošaljite Patriote na Bliski istok”

O američkom zahtjevu, koji je navodno iznesen u neslužbenim razgovorima, prvi je izvijestio poljski list Rzeczpospolita.

Prema dostupnim informacijama, Washington je predložio da se jedna poljska baterija Patriota, zajedno s pripadajućim projektilima PAC-3 MSE koji su već isporučeni i u vlasništvu su poljske vojske, pošalje u regiju zahvaćenu sukobom s Iranom.

Poljska vlada: Naši Patrioti ostaju štititi naše nebo

Ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz bio je jasan. “Naše baterije Patriot i njihovo naoružanje služe zaštiti poljskog neba i istočnog krila NATO-a. Po tom se pitanju ništa ne mijenja i ne planiramo ih nigdje premještati. Naši saveznici dobro znaju i razumiju koliko su važne zadaće koje ovdje imamo. Sigurnost Poljske apsolutni je prioritet”, napisao je na društvenoj mreži X.

Nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać! Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją jak ważne mamy tu zadania. Bezpieczeństwo Polski jest… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 31, 2026

U sličnom se tonu oglasio i zamjenik ministra Cezary Tomczyk. “Poljski Patrioti ostaju u Poljskoj. Imaju svoju zadaću u zemlji, a to je obrana Poljske i istočnog krila NATO-a”, poručio je.

“Suočeni smo s velikim opterećenjima”

O razgovorima sa SAD-om upitan je i predstojnik Ureda predsjednika Zbigniew Bogucki. “Želim podsjetiti da smo vrlo lojalan saveznik Sjedinjenih Država, granična zemlja istočnog krila NATO-a i istočne granice EU. Mi svoje savezničke obveze ispunjavamo”, rekao je Bogucki za Polsat News.

“Suočeni smo s velikim opterećenjima, primjerice kad je riječ o naoružavanju poljske vojske ili o situaciji na granici s Bjelorusijom. Vjerujem da Amerikanci vide koliki je angažman Poljske na istočnom krilu NATO-a. Nemam saznanja da nam je takav zahtjev upućen, nikakva službena informacija dosad nije stigla”, dodao je.

Sredinom mjeseca i premijer Donald Tusk najavio je da Poljska neće slati vojne snage u Iran, objasnivši da sukob koji su započeli SAD i Izrael ne utječe izravno na sigurnost Poljske. “Poljska ima druge zadaće unutar NATO-a. To se odnosi na naše kopnene, zračne i pomorske snage, koje su još, rekao bih, u izgradnji”, pojasnio je tada Tusk.

Pozadina sukoba na Bliskom istoku

Sjedinjene Države i Izrael započeli su 28. veljače zračne napade na Iran, što je izazvalo iranske osvetničke udare na Izrael, američke baze na Bliskom istoku i države saveznice Washingtona. U sklopu odmazde Iran je za brodove povezane sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima zatvorio Hormuški tjesnac.

Riječ je o strateškom pomorskom putu kroz koji u normalnim uvjetima prolazi oko 20 posto svjetskog transporta nafte i oko 30 posto ukapljenog plina (LPG), pa je blokada dovela do naglog rasta cijena nafte.

Američki predsjednik Trump apelirao je na saveznike da pošalju brodove u regiju kako bi pomogli u deblokadi tjesnaca, no većina europskih zemalja reagirala je skeptično. Nedostatak podrške izazvao je njegovu ljutitu reakciju. “Zemlje NATO-a nisu učinile apsolutno ništa da pomognu s tim ludim, sada vojno desetkovanim iranskim narodom”, napisao je. “Sjedinjene Države ne trebaju ništa od NATO-a, ali nikada ne zaboravite ovaj vrlo važan trenutak!”, poručio je.

