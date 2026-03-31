“Pošaljite Patriote na Bliski istok”

Objavljeno prije 27 minuta

SAD su zatražile od Poljske da jednu od svojih baterija protuzračnog sustava Patriot prebaci na Bliski istok, no poljska vlada odbila je taj prijedlog, poručivši da je to oružje ključno za obranu poljskog neba

O američkom zahtjevu, koji je navodno iznesen u neslužbenim razgovorima, prvi je izvijestio poljski list Rzeczpospolita.

Prema dostupnim informacijama, Washington je predložio da se jedna poljska baterija Patriota, zajedno s pripadajućim projektilima PAC-3 MSE koji su već isporučeni i u vlasništvu su poljske vojske, pošalje u regiju zahvaćenu sukobom s Iranom.

Poljska vlada: Naši Patrioti ostaju štititi naše nebo
Ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz bio je jasan. “Naše baterije Patriot i njihovo naoružanje služe zaštiti poljskog neba i istočnog krila NATO-a. Po tom se pitanju ništa ne mijenja i ne planiramo ih nigdje premještati. Naši saveznici dobro znaju i razumiju koliko su važne zadaće koje ovdje imamo. Sigurnost Poljske apsolutni je prioritet”, napisao je na društvenoj mreži X.

U sličnom se tonu oglasio i zamjenik ministra Cezary Tomczyk. “Poljski Patrioti ostaju u Poljskoj. Imaju svoju zadaću u zemlji, a to je obrana Poljske i istočnog krila NATO-a”, poručio je.

“Suočeni smo s velikim opterećenjima”
O razgovorima sa SAD-om upitan je i predstojnik Ureda predsjednika Zbigniew Bogucki. “Želim podsjetiti da smo vrlo lojalan saveznik Sjedinjenih Država, granična zemlja istočnog krila NATO-a i istočne granice EU. Mi svoje savezničke obveze ispunjavamo”, rekao je Bogucki za Polsat News.

“Suočeni smo s velikim opterećenjima, primjerice kad je riječ o naoružavanju poljske vojske ili o situaciji na granici s Bjelorusijom. Vjerujem da Amerikanci vide koliki je angažman Poljske na istočnom krilu NATO-a. Nemam saznanja da nam je takav zahtjev upućen, nikakva službena informacija dosad nije stigla”, dodao je.

Sredinom mjeseca i premijer Donald Tusk najavio je da Poljska neće slati vojne snage u Iran, objasnivši da sukob koji su započeli SAD i Izrael ne utječe izravno na sigurnost Poljske. “Poljska ima druge zadaće unutar NATO-a. To se odnosi na naše kopnene, zračne i pomorske snage, koje su još, rekao bih, u izgradnji”, pojasnio je tada Tusk.

Pozadina sukoba na Bliskom istoku
Sjedinjene Države i Izrael započeli su 28. veljače zračne napade na Iran, što je izazvalo iranske osvetničke udare na Izrael, američke baze na Bliskom istoku i države saveznice Washingtona. U sklopu odmazde Iran je za brodove povezane sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima zatvorio Hormuški tjesnac.

Riječ je o strateškom pomorskom putu kroz koji u normalnim uvjetima prolazi oko 20 posto svjetskog transporta nafte i oko 30 posto ukapljenog plina (LPG), pa je blokada dovela do naglog rasta cijena nafte.

Američki predsjednik Trump apelirao je na saveznike da pošalju brodove u regiju kako bi pomogli u deblokadi tjesnaca, no većina europskih zemalja reagirala je skeptično. Nedostatak podrške izazvao je njegovu ljutitu reakciju. “Zemlje NATO-a nisu učinile apsolutno ništa da pomognu s tim ludim, sada vojno desetkovanim iranskim narodom”, napisao je. “Sjedinjene Države ne trebaju ništa od NATO-a, ali nikada ne zaboravite ovaj vrlo važan trenutak!”, poručio je.


