Porastao broj povrijeđenih američkih vojnika – petorica u teškom stanju

Objavljeno prije 1 sat

Satelitske snimke prikazuju dim koji se diže iznad zračne baze Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, koju je pogodio Iran, dok se broj ozlijeđenih američkih vojnika popeo na 15.

Najnoviji medijski izvještaji navode da je najmanje 15 vojnika ozlijeđeno , dok je Reuters prethodno izvijestio o najmanje 12.

Associated Press (AP) izvijestio je da je pet vojnika u “teškom stanju” te da je napad izveden s najmanje šest balističkih projektila i 29 dronova.

Vojnici su bili unutar zgrade koja je pogođena.

Iranski vojni glasnogovornik rekao je da je jedan zrakoplov potpuno uništen , a tri su oštećena i onesposobljena . U ranijem napadu na bazu ozlijeđeno je 14 američkih vojnika.


