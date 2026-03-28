Porastao broj povrijeđenih američkih vojnika – petorica u teškom stanju

Najnoviji medijski izvještaji navode da je najmanje 15 vojnika ozlijeđeno , dok je Reuters prethodno izvijestio o najmanje 12.

Associated Press (AP) izvijestio je da je pet vojnika u “teškom stanju” te da je napad izveden s najmanje šest balističkih projektila i 29 dronova.

Vojnici su bili unutar zgrade koja je pogođena.

💥 The strike by #Iran 🇮🇷 on the #US 🇺🇸 Prince Sultan military base in #SaudiArabia injured at least 10-12 American soldiers, two of whom are in serious condition, per the US media; while several US Air Force KC-135 strategic tanker aircraft were also seriously damaged.… pic.twitter.com/5B31867VLj — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) March 28, 2026

Iranski vojni glasnogovornik rekao je da je jedan zrakoplov potpuno uništen , a tri su oštećena i onesposobljena . U ranijem napadu na bazu ozlijeđeno je 14 američkih vojnika.

