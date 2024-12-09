Australija pozvala porodice diplomata da hitno napustite ove dvije zemlje na Bliskom istoku

Vlada je također ponudila dobrovoljni odlazak članovima obitelji australskih diplomata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima , Jordanu i Kataru , objavilo je službeno ministarstvo. Međutim, nije spomenula Iran jer je australsko veleposlanstvo tamo zatvoreno od kolovoza 2025.

Australska vlada također je nastavila savjetovati građanima Izraela i Libanona da razmotre odlazak dok su još dostupne komercijalne opcije , priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

„Australska vlada naredila je odlazak uzdržavanih članova obitelji australskih dužnosnika raspoređenih u Izrael kao odgovor na pogoršanje sigurnosne situacije na Bliskom istoku “, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Dodaje se da su napetosti u regiji i dalje visoke te da postoji rizik od vojnog sukoba.

„Ako ste u Izraelu, i dalje vam savjetujemo da razmislite o odlasku dok su komercijalne opcije za odlazak još uvijek dostupne. Sigurnosna situacija na Bliskom istoku je nepredvidiva . Regionalne napetosti ostaju visoke, a rizik od vojnog sukoba i dalje postoji . Sukobi na Bliskom istoku mogli bi dovesti do zatvaranja zračnog prostora , otkazivanja letova i drugih poremećaja u putovanjima“, navodi se u izjavi.

