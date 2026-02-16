Putin ga “precrtao”: Smjena u vrhu ruske države

Putin je prethodno smijenio Ivanova s ​​mjesta posebnog predstavnika ruskog predsjednika za zaštitu okoliša.

„Sastav Vijeća sigurnosti Ruske Federacije se mijenja… uz izuzeće S. B. Ivanova“, navodi se u dokumentu, javlja RIA Novosti.

Uredba stupa na snagu danom potpisivanja, 16. veljače. Početkom veljače glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov objavio je da je Sergej Ivanov podnio ostavku na mjesto posebnog predstavnika ruskog predsjednika za zaštitu okoliša, ekologiju i promet.

Kako je naveo, ostavka je podnesena iz “osobnih razloga”. Putin je Ivanova imenovao posebnim predstavnikom za zaštitu okoliša, ekologiju i promet 2016. godine. Prije toga obnašao je dužnost šefa kabineta ruskog predsjednika.

Ivanov je također bio ruski ministar obrane i zamjenik premijera početkom 2000-ih. Imao je dugu i uglednu karijeru kao visoki časnik iz sovjetskog doba u KGB-u i FSB-u, te ima čin umirovljenog general-pukovnika.

Prema državnoj novinskoj agenciji TASS, Ivanov je zadržao svoju poziciju jednog od 13 stalnih članova Vijeća sigurnosti Rusije unatoč tome što više nije predsjednikov posebni izaslanik.

Nije mu to prva smjena.

Putin je Ivanova smijenio prije deset godina . Zatim ga je razriješio dužnosti dugogodišnjeg šefa predsjedničke administracije, Sergeja Ivanova, i imenovao ga posebnim predstavnikom predsjednika za pitanja ekologije i prometa.

Navodno je sam Ivanov zatražio da mu se dodijeli druga pozicija, a ruski predsjednik je rekao da je zadovoljan njegovim radom kao šefa kremaljske administracije.

