“S Iranom je teško jer donose teološke, a ne geopolitičke odluke”

„Mislim da ovdje postoji prilika da se diplomatskim putem postigne dogovor koji će se baviti stvarima koje nas se tiču. Bit ćemo vrlo otvoreni za to. Ali ne želim pretjerivati“, rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom u Budimpešti, javlja Reuters.

Američki državni tajnik potvrdio je da će, iako iranska strana nerado pristaje na kompromis, pregovarati o zaustavljanju nuklearnog programa sve dok u tome vide svrhu.

Podsjetio je da je američki predsjednik Donald Trump spreman i voljan sjesti i pregovarati sa bilo kim, “što je bilo očito tijekom protekle godine, a neće biti ništa drugačije ni u slučaju rješavanja iranskog pitanja”.

„Bit će teško. Bilo je vrlo teško za bilo koga sklopiti prave dogovore s Iranom, jer imamo posla s radikalnim šijitskim svećenicima koji donose teološke odluke, a ne geopolitičke“, zaključio je Rubio .

