Napeto na pregovorima SAD i Irana u Omanu: Teheran odbio da prekine obogaćivanje uranijuma

Iran je odbio zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država da prekine obogaćivanje uranijuma ili da premjesti taj proces van zemlje. Ovu informaciju objavio je The Wall Street Journal kao detalj sa pregovora koji su započeli danas u Omanu.

Prema izvještaju, zvaničnici iz Teherana su izrazili spremnost da diplomatija bude nastavljena kako bi se izbjegao eventualni američki napad. Razgovori su vođeni posredno, uz posredovanje omanskih diplomata, ali uz minimalne pomake u ključnim stavovima.

SAD nastoje ograničiti iranski nuklearni program, razvoj balističkih raketa i podršku regionalnim milicijama, dok Iran insistira da su pregovori mogući isključivo o njegovom nuklearnom programu,piše Avaz

Ovo je bio prvi sastanak između SAD i Irana od junskog 12-dnevnog sukoba, a napetosti su dodatno pojačane prethodnim vazdušnim napadima, ekonomskim poteškoćama i regionalnim provokacijama. Iako je napredak ograničen, obje strane planiraju nove sastanke, ali analitičari upozoravaju da jaz ostaje značajan i da je situacija izuzetno krhka.

