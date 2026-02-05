Potpuni slom vizije Džefa Bezosa: “Washington Post” masovno otpušta radnike

Uprkos brojnim pismima koja su zaposleni uputili vlasniku Džefu Bezosu (Jeffrey Bezos), menadžment lista “Washington Post” donio je odluku o otpuštanju oko 30 posto radne snage, među kojima je i veliki broj novinara.

Ovakav potez ukazuje na duboke strukturne probleme u poslovanju lista, ali i na činjenicu da Bezos, iako jedan od najbogatijih ljudi na svijetu zahvaljujući Amazonu, još nije uspio uspostaviti održiv i profitabilan model digitalnog novinarstva. “Washington Post” se tokom prvih osam godina Bezosovog vlasništva snažno širio, no u posljednje vrijeme bilježi ozbiljan pad.

Izvršni urednik lista Met Marej (Matt Murray) rekao je zaposlenima tokom telefonskog sastanka u srijedu ujutro da kompanija predugo posluje s velikim gubicima te da više ne uspijeva odgovoriti na potrebe čitalaca.

Prema njegovim riječima, smanjenje broja zaposlenih pogodit će sve redakcije, a list će se ubuduće još snažnije fokusirati na nacionalne vijesti i politiku, kao i na biznis i zdravstvo, dok će druge teme biti znatno zapostavljene.

– Washington Post je predugo ostao vezan za neku drugu eru, vrijeme u kojem smo bili dominantan lokalni štampani medij. Saobraćaj s internet-pretraga pao je za gotovo 50 posto u posljednje tri godine, dijelom i zbog rasta generativne umjetne inteligencije. Istovremeno je smanjen i dnevni obim objava – poručio je Marej.

Kako navode američki mediji, sportska rubrika bit će u potpunosti ugašena, dopisništvo na Bliskom istoku zatvoreno, a najavljeno je i ukidanje rubrike za knjige, kao i dnevnog informativnog podkasta “Post Reports”.

Posebnu pažnju izazvale su pojedine odluke o otpuštanjima, uključujući prekid saradnje s dopisnikom iz Ukrajine koji je u tom trenutku izvještavao iz ratne zone, kao i otkaz svim fotografima. Jedan sportski novinar koji se nalazi u Italiji na Zimskim olimpijskim igrama izjavio je da će nastaviti slati tekstove, iako je dobio otkaz.

