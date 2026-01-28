“Još jedna armada plovi ka Iranu. Pa ćemo vidjeti” VIDEO

„Usput, još jedna prekrasna armada lijepo plovi prema Iranu upravo sada. Pa ćemo vidjeti“, rekao je Trump jučer u govoru u američkoj saveznoj državi Iowi.

Nije jasno misli li Trump na nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak ili na druge američke vojne snage.

U međuvremenu, regionalno zapovjedništvo američke vojske, CENTCOM, najavilo je višednevnu vježbu zračnih snaga na Bliskom istoku.

Trump issues new threats against Tehran: ‘Another beautiful armada is floating beautifully towards Iran’ pic.twitter.com/e1Ai0CQ7K9 — HatsOff (@HatsOffff) January 28, 2026

Facebook komentari