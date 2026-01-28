Svijet

“Još jedna armada plovi ka Iranu. Pa ćemo vidjeti” VIDEO

Objavljeno prije 45 minuta

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je još jedna američka vojna flota na putu prema Iranu.

„Usput, još jedna prekrasna armada lijepo plovi prema Iranu upravo sada. Pa ćemo vidjeti“, rekao je Trump jučer u govoru u američkoj saveznoj državi Iowi.

Nije jasno misli li Trump na nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak ili na druge američke vojne snage.

U međuvremenu, regionalno zapovjedništvo američke vojske, CENTCOM, najavilo je višednevnu vježbu zračnih snaga na Bliskom istoku.


