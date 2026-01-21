Turska postavlja napredni radar na aerodromu u Damasku, što izaziva zabrinutost Izraela

Turska je nedavno rasporedila napredni radarski sistem na međunarodnoj zračnoj luci Damask, što bi moglo ograničiti izraelsku slobodu djelovanja u sirijskom zračnom prostoru.

Turski ambasador u Siriji , Nuh Yilmaz, opisao je radarski sistem za kontrolu zračnog prometa HTRS-100, koji je proizvela turska obrambena tvrtka ASELSAN, kao raspoređivanje koje “predstavlja značajno unapređenje infrastrukture za glavno vazduhoplovno središte sirijskog glavnog grada”.

Sistem omogućuje “precizno otkrivanje i praćenje svih zračnih ciljeva oko zračnih luka, integrirajući najnaprednije tehnologije kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost i performanse”, rekao je turski stručnjak.

Radar radi na dometu od otprilike 150-200 km i opisan je kao alat koji “omogućuje točno otkrivanje i praćenje svih zračnih ciljeva u blizini zračne luke”.

Jerusalem Post je u prosincu izvijestio da Turska radi na postavljanju radarskih sustava diljem sirijskog teritorija , što bi, prema zapadnim obavještajnim izvorima, moglo značajno smanjiti izraelsku zračnu slobodu djelovanja nad zemljom.

