Turska postavlja napredni radar na aerodromu u Damasku, što izaziva zabrinutost Izraela

Objavljeno prije 20 minuta

Turska je postavila napredni radarski sustav na međunarodnoj zračnoj luci Damask, potez za koji zapadni izvori upozoravaju da bi mogao ograničiti izraelsku slobodu djelovanja u sirijskom zračnom prostoru i pojačati regionalne napetosti.

Turska je nedavno rasporedila napredni radarski sistem na međunarodnoj zračnoj luci Damask, što bi moglo ograničiti izraelsku slobodu djelovanja u sirijskom zračnom prostoru.

Turski ambasador u Siriji , Nuh Yilmaz, opisao je radarski sistem za kontrolu zračnog prometa HTRS-100, koji je proizvela turska obrambena tvrtka ASELSAN, kao raspoređivanje koje “predstavlja značajno unapređenje infrastrukture za glavno vazduhoplovno središte sirijskog glavnog grada”.

Sistem omogućuje “precizno otkrivanje i praćenje svih zračnih ciljeva oko zračnih luka, integrirajući najnaprednije tehnologije kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost i performanse”, rekao je turski stručnjak.

Radar radi na dometu od otprilike 150-200 km i opisan je kao alat koji “omogućuje točno otkrivanje i praćenje svih zračnih ciljeva u blizini zračne luke”.

Jerusalem Post je u prosincu izvijestio da Turska radi na postavljanju radarskih sustava diljem sirijskog teritorija , što bi, prema zapadnim obavještajnim izvorima, moglo značajno smanjiti izraelsku zračnu slobodu djelovanja nad zemljom.


