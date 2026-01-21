Smanjuje rizik smrti za 49%: Eksperimentalna vakcina protiv raka kože pokazala trajne rezultate nakon 5 godina testiranja

Petogodišnje praćenje u kliničkim ispitivanjima ukazuje na značajne koristi za preživljavanje, piše Euronews.

Terapija, koja je trenutno u drugoj fazi kliničkog ispitivanja, kombinira Moderninu personaliziranu mRNA tehnologiju, intismeran autogene, s Merckovim imunoterapijskim lijekom Keytruda. Zajedno, ovi tretmani smanjili su rizik od ponovne pojave raka ili smrti za 49 posto kod visokorizičnih pacijenata s melanomom koji su bili podvrgnuti operaciji, u usporedbi sa samim liječenjem Keytrudom.

“Nastavljamo ulagati u našu platformu u onkologiji zbog ohrabrujućih ishoda poput ovih, koji ilustriraju potencijal mRNA u liječenju raka”, rekao je Kyle Holen, viši potpredsjednik Moderne.

Kako terapija djeluje

Cjepivo pomoću mRNA tehnologije uvježbava imunosne stanice da prepoznaju jedinstvene markere raka, dok Keytruda blokira PD-1 proteine koje tumori koriste kako bi se sakrili od imunosnih stanica. To omogućuje T-stanicama, koje imaju središnju ulogu u imunosnom odgovoru, da učinkovitije napadaju tumore.

Moderna i Merck sada čekaju rezultate treće, završne faze kliničkog ispitivanja, kako bi potvrdili koristi terapije na većem broju pacijenata. Nova terapija namijenjena je liječenju visokorizičnog melanoma, agresivnog oblika raka kože koji se može proširiti čak i nakon kirurškog uklanjanja.

Porast broja oboljelih od melanoma

Melanom, najozbiljniji tip raka kože, karakterizira nekontrolirani rast stanica koje proizvode melanin. Stope melanoma u porastu su posljednjih nekoliko desetljeća, a 2022. godine u svijetu je dijagnosticirano više od 330.000 novih slučajeva.

Visokorizični melanom, koji se obično javlja u trećoj i četvrtoj fazi bolesti, pogađa oko 15.700 novih pacijenata godišnje diljem Europske unije, što predstavlja 15 posto svih slučajeva melanoma.

Slična istraživanja

Na razvoju sličnih mRNA cjepiva za visokorizični melanom rade i tvrtke BioNTech i Roche, no njihova su ispitivanja u ranijim kliničkim fazama. Moderna i Merck dodatno testiraju istu tehnologiju u ispitivanjima usmjerenim na nemikrocelularni rak pluća, rak mokraćnog mjehura i karcinom bubrežnih stanica, najčešći tip raka bubrega.

