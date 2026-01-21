Ministar Delić pojasnio: Evo koliko bi se trebala povećati minimalna penzija u FBiH

Ministar Delić kaže da nema dilemu oko važnosti zakona, ali podsjeća da je na delegatima Doma naroda konačna odluka.

„Imam obavezu da građane, prije svega penzionere, upoznam da je Dom naroda tijelo koje odlučuje i koje može zakon ili podržati ili ne podržati. Nadam se da će, kao i u Zastupničkom domu, izmjene i dopune zakona biti usvojene jednoglasno.“

Naglašava da je riječ o jednom od finansijski najzahtjevnijih zakona u ovom mandatu.

„Ovo je jedan od najkompleksnijih zakona jer obuhvata jednu od najvećih kategorija stanovništva u Federaciji BiH. Činjenica da je u Zastupničkom domu usvojen jednoglasno pokazuje da su sve ranije kritike bile neutemeljene.“

Rast penzija: 17 posto umjesto 5–6

Govoreći o najavljenom povećanju penzija, Delić ističe da izmjene formule obračuna donose znatno veći rast primanja.

„Umjesto rasta vezanog za BDP, uvodimo prosječnu platu u Federaciji BiH. To nam ove godine garantuje rast penzija veći od 17 posto, umjesto dosadašnjih 5 do 6 posto.“

Dodaje da će to u praksi značiti značajno povećanje.

„Minimalna penzija će rasti za više od 100 konvertibilnih maraka. Za poređenje – u periodu od skoro deset godina ranije minimalne penzije su rasle približno za isti iznos koliko će sada porasti u jednoj godini.“

Poruka onima s kraćim radnim stažom

Ministar naglašava da niko neće ostati bez prava na penziju, ali da primanja moraju biti razmjerna.

„Oni sa 15 godina staža imaju pravo na penziju, ali ne može biti isto da neko radi 15, 20 ili 40 godina i ima ista primanja. Razlike u uplaćenim doprinosima su ogromne i teret nerada ne može se prebacivati na one koji su radili cijeli radni vijek.“

Zakon kao realan, ali nužan kompromis

Na kraju, Delić priznaje da zakon nije savršen, ali da je u datim okolnostima jedino održivo rješenje.

„Ovaj zakon nije idealan, ali je realan i finansijski moguć. Napravljeni su veliki napori da se obezbijede sredstva, a istovremeno očuva stabilnost penzijskog sistema.“

Dodaje da se paralelno rade i druge reforme.

„U proceduri su zakoni o tržištu rada koji bi trebali povećati broj zaposlenih. Samo tako možemo dugoročno osigurati stabilnost penzijskog i invalidskog sistema.“piše Federalna.ba.

Facebook komentari