Primirje na ivici: Ubijen još jedan visoki zvaničnik Hamasa

Visoki zvaničnik oružanog krila Hamasa nalazi se među šest osoba koje su poginule u dva izraelska vazdušna napada u Deir el Balahu, u centralnom delu Pojasa Gaze, rekao je izvor iz palestinske militantne grupe.

Prema njegovim rečima, jedan od stradalih je Mohamed el Holi, lokalni komandant u oružanom krilu Hamasa. Izraelska vojska se za sada nije oglasila povodom ovih napada, prenosi Rojters.

Zdravstveni zvaničnici u Gazi potvrdili su da se među poginulima nalazi i jedan šesnaestogodišnjak. Ranije danas, lokalne zdravstvene vlasti saopštile su da je u dva vazdušna udara ubijeno pet osoba, uključujući maloletnika, ali su kasnije navele da je broj žrtava porastao na šest.

Izraelske vlasti naložile su civilima da napuste više od polovine teritorije Pojasa Gaze, gde su raspoređene izraelske snage. Više od dva miliona ljudi trenutno živi u improvizovanim skloništima ili oštećenim objektima, uglavnom na područjima sa kojih su se izraelske trupe povukle, a gde je Hamas ponovo uspostavio kontrolu.

Agencija Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF) saopštila je u utorak da je od početka primirja u Gazi ubijeno više od 100 dece, uključujući žrtve napada dronovima i kvadrokopterima.

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja i i dalje imaju suprotstavljene stavove o ključnim pitanjima, uprkos tome što su Sjedinjene Američke Države u sredu objavile drugu fazu sporazuma o prekidu vatre.

