Finci zaplijenili ruski brod: Četrnaest članova posade privedeno

Finska granična straža objavila je da je presrela i privela teretni brod Fitburg, koji se sumnjiči za oštećenje podvodnog podatkovnog kabla između Helsinkija i Talinna. Brod, dug 132 metra i pod zastavom Svetog Vincenta i Grenadina, putovao je iz Sankt Peterburga prema Haifi.

Četrnaest članova posade iz Rusije, Gruzije, Azerbejdžana i Kazahstana privedeno je radi ispitivanja. Finska policija tvrdi da brod stoji iza oštećenja kabla u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije. Operacija je uključivala Specijalnu interventnu jedinicu FBG-a, policijsku grupu Karhu, dva helikoptera i obezbjeđenje brodovima granične straže.

Finska nastavlja istragu koristeći specijaliziranu opremu za podvodne inspekcije, kako bi zaštitila kritičnu infrastrukturu,piše Avaz

