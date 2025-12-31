Svijet

Gradonačelnik Njujorka položit će zakletvu nad Kur’anom

Objavljeno prije 16 minuta

Izabrani gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, spreman je da 1. januara uđe u historiju kada će položiti zakletvu stavljanjem ruke na Kur’an, prema izvještaju New York Timesa.

Mamdani će postati prvi muslimanski i indijsko-američki gradonačelnik Njujorka. Očekuje se da će zakletvu položiti ubrzo nakon ponoći u privatnoj ceremoniji u nekadašnjoj stanici metroa Old City Hall u Donjem Manhattanu, historijskom mjestu koje se tradicionalno koristilo za noćne inauguracije. Veća javna ceremonija uslijedit će kasnije tokom dana u gradskoj vijećnici.

Odabirom Kur’ana za svoju zakletvu, Mamdani će postati prvi gradonačelnik Njujorka koji koristi svetu knjigu islama tokom inauguracije,pišu Vijesti

Rođen u Ugandi od indijskih roditelja, a odrastao u Njujorku, Mamdani je često govorio o svom imigrantskom porijeklu i muslimanskoj vjeri, ističući ih kao izvor perspektive, a ne političke podjele. Tokom kampanje naglašavao je jedinstvo i obećao da će upravljati “za svakog Njujorčanina.”

Nakon što bude zvanično preuzeo dužnost, Mamdani će se suočiti s neposrednim izazovima, uključujući rastuće troškove života, zabrinutost za javnu sigurnost i pritisak da balansira ambiciozne političke ciljeve s fiskalnim realnostima.


