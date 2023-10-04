Usljed rastućeg rivalstva između Saudijske Arabije i UAE: Jemen se raspada na tri dijela?

Ovi udari ukazuju na rastuće rivalstvo između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na jugu Jemena.

Saudijski zračni napadi na istoku Jemena ove sedmice naglašavaju produbljivanje pukotina unutar anti-hutskog saveza, razotkrivajući kako suprotstavljeni ciljevi nominalnih saveznika preoblikuju tok sukoba.

Snage lojalne STC-u optužile su Saudijsku Arabiju da je 26. decembra izvela dva zračna udara na njihove položaje u Hadramoutu, pokrajini koja graniči sa Saudijskom Arabijom i ima ključni značaj u jemenskoj energetskoj geografiji. Saudijska Arabija zasad nije ni potvrdila ni demantirala odgovornost za napade.

Međutim, saudijski list Asharq Al-Awsat, u vlasništvu države, pozivajući se na izvore, naveo je da su udari imali za cilj da “pošalju poruku” STC-u.

Napadi, koji su zabilježeni oko 8:00 i 9:15 sati ujutro, bili su usmjereni na jedinice poznate kao Hadramijske elitne snage, na području Wadi Nahb.

Broj stradalih u zračnim udarima još nije potvrđen. Ipak, u ranijim sukobima na istom području početkom decembra poginula su dva borca, dok je 12 ranjeno, prema saopćenjima povezanim sa STC-om.

Zračni udari uslijedili su nakon brzih teritorijalnih napredovanja STC-a početkom decembra 2025. godine.

Južne snage koje podržava UAE ušle su u naftom bogati Hadramout i susjedni al-Mahrah uz minimalan otpor, nakon povlačenja jedinica koje podržava Saudijska Arabija.

Kao rezultat toga, STC sada kontroliše gotovo polovinu teritorije Jemena i oko 80 posto njegovih naftnih rezervi, dok je istovremeno potisnuo međunarodno priznatu vladu iz Adena.

Saudijska Arabija javno je izrazila protivljenje ovim potezima.

Rijad je 25. decembra zatražio povlačenje snaga STC-a iz Hadramouta i al-Mahre, ocijenivši zauzimanje tih područja kao “neopravdanu eskalaciju” koja ugrožava jedinstvo Jemena i sigurnost granice.

Blizina Hadramouta Saudijskoj Arabiji, kao i njegova naftna infrastruktura, čine ovu pokrajinu posebno osjetljivom za Rijad.

STC je odbacio zahtjev, tvrdeći da su njegove operacije nužne radi borbe protiv terorizma, osiguranja snabdijevnih pravaca i odgovora na dugogodišnje južne zahtjeve za autonomijom ili nezavisnošću. Najavili su da će zadržati postojeće položaje.

Ovaj događaj naglašava neriješene razlike između saudijskih i emiratskih ciljeva u Jemenu.

Od početka intervencije 2015. godine, Saudijska Arabija je prioritet dala obnovi jedinstvene jemenske države pod okriljem međunarodno priznate vlade.

Ujedinjeni Arapski Emirati, iako formalno dio koalicije, fokusirali su se na suzbijanje islamističkih grupa i podršku južnim separatistima, uključujući STC koji je osnovan 2017. godine.

Takve tenzije nisu nove. Saudijskim i emiratskim saveznicima podržane snage otvoreno su se sukobile u Adenu 2019. godine. Primirje sa Hutima iz 2022. godine smanjilo je ukupni nivo nasilja, ali nije riješilo borbu za vlast na jugu.

Zračni udari iz decembra 2025. godine predstavljaju prvu direktnu saudijsku vojnu akciju protiv snaga koje podržava UAE u posljednjih nekoliko godina, što ukazuje na spremnost Rijada da primijeni direktan pritisak, a ne samo djelovanje putem posrednika.

Za sada nema potvrda o većoj kopnenoj eskalaciji. Saudijska Arabija je, prema navodima, rasporedila dodatne snage u blizini granice, ali nije započela ofanzivu. Odbijanje STC-a da se povuče povećava rizik od novog sukoba među južnim akterima, što bi moglo oslabiti širi front protiv Huta na sjeveru Jemena. Posljedice sežu i dalje od unutrašnje ravnoteže u Jemenu.

Daljnja fragmentacija mogla bi zakomplicirati sigurnost Crvenog mora u trenutku kada su pomorski rizici povezani s Hutima i dalje povišeni. Međunarodni akteri, uključujući Sjedinjene Američke Države, pozvali su na suzdržanost, ali ovaj slučaj pokazuje koliko je krhko trenutno zatišje, gotovo 11 godina nakon početka rata 2014. godine i nakon više od 150.000 poginulih.

