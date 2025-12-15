Nacistički pozdrav poslanika u Bundestagu šokirao Njemačku: AfD u centru skandala

Prema navodima tužilaštva, incident se dogodio u junu 2023. godine, kada je Mosdorf, navodno, kolegu iz stranke u garderobi Bundestaga pozdravio udarcem nogom o pod i Hitlerovim pozdravom, prenosi Bild.

Ovom članu AfD-a bilo je, kako navode istražitelji, jasno da je nacistički pozdrav bio uočljiv drugima u ulaznom delu Bundestaga. Zbog toga se poslaniku stavlja na teret korištenje simbola organizacije koja je zabranjena Ustavom.

Zakon za ovakva djela predviđa novčanu kaznu ili zatvorsku kaznu do tri godine. Zbog ovog incidenta Bundestag je u oktobru već ukinuo Mosdorfu imunitet.

Mosdorf negira optužbe i apsolutno ih odbacuje. U predmetu od 200 stranica, navodno postoji “samo jedna osoba koja je formulisala ovu apsurdnu optužbu”, rekao je Mosdorf za Bild. Navodno se radi o bivšoj poslanici Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD), koja mnoge političare AfD-a generalno proglašava nacistima.

“Svi ostali svjedoci – garderoberke, policija Bundestaga, prolaznici, portiri i gosti, ukupno njih oko 12, u potpunosti demantuju tvrdnje iz prijave”, tvrdi Mosdorf.

Uprkos njegovim tvrdnjama, tužilaštvo je podiglo optužnicu, što znači da smatraju da postoji dovoljno osnova za sumnju u krivično delo i očekuju osuđujuću presudu. Mosdorf, međutim, tvrdi da se iza svega krije želja za “političkim spektaklom”.

Facebook komentari