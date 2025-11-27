PAPA Lav XIV.: Neka TURSKA bude faktor stabilnosti i zbližavanja među narodima

Istaknuo je želju kršćana da pridonesu jedinstvu zemlje kroz logiku koja nadilazi svaku polarizaciju. Potom je potaknuo na poštovanje dostojanstva i slobode sve djece Božje, te promicanje kulture koja cijeni bračnu ljubav i žene, i dijaloga u službi pravednoga i trajnoga mira

Kultura susreta i zauzimanje za bratstvo – teme su u središtu govora pape Lava XIV., održanoga na engleskom jeziku u Nacionalnoj knjižnici u Ankari, pred predstavnicima vlasti, civilnoga društva i diplomatskim zborom u Turskoj (Türkiye), kamo je njegov zrakoplov sletio danas u 10 sati i 22 minute po lokalnom vremenu. Već je u zrakoplovu, pozdravljajući novinare koji prate njegovo prvo apostolsko putovanje, Papa istaknuo ključne riječi svoje prisutnosti na Bliskom istoku: težnja za većim jedinstvom i skladom, prevladavajući svaku prepreku kako bi se promicao mir u svijetu. Mir koji se guši na brojnim područjima planeta; mir koji je Papa zazvao za turski narod i u poruci koju je ostavio u Knjizi časti u mauzoleju Kemala Atatürka.

Destabilizirani svijet, pogaženi pravednost i mir

Papa je na početku govora istaknuo prirodne i umjetničke ljepote zemlje, duhovno bogatstvo oblikovano stoljećima u zemlji koja je neraskidivo povezana s korijenima kršćanstva. Upravo je obilježje velike civilizacije primijeniti mudrost sposobnu prilagoditi kulturne fragmente naslijeđene iz prošlosti. Na taj je napor za jedinstvo, u sve više rastrganom svijetu, podsjetio Petrov nasljednik:

Istina je, naš svijet ima iza sebe stoljeća sukoba, a oko nas je još uvijek destabiliziran ambicijama i odlukama koje gaze pravednost i mir. Međutim, pred izazovima s kojima se suočavamo, biti narod s velikom prošlošću dar je i odgovornost.

Društvo je živo ako je pluralno; vrjednovanje različitosti

Metafora mosta koji je izabran i kao simbol putovanja, ponavlja se u riječima pape Lava XIV. jer je vrlo učinkovita u isticanju potrebnoga povezivanja različitosti koje povijesno čine tursko društvo. To se povezivanje smatra ključnim ne samo na domaćem nego i na međunarodnom planu, budući da je Turska geografski raskrižje između Istoka i Zapada, te joj je stoga suđeno da ima – kako je rekao Sveti Otac – važno mjesto u sadašnjosti i budućnosti Mediterana i cijeloga svijeta. Homogenizacija osjetljivosti bila bi osiromašenje – napomenuo je Papa te dodao:

Društvo je, naime, živo ako je pluralno; mostovi između njegovih različitih duša čine ga civilnim društvom. Danas su ljudske zajednice sve više polarizirane i rastrgane ekstremnim stajalištima koji ih razbijaju.

Prinos kršćana jedinstvu Turske

Prisutnost kršćana u Turskoj, unatoč njihovom malom broju, valja smatrati važnom. Papa je podsjetio na upozorenja svetoga Ivana XXIII., takozvanog “turskog pape”, koji je osjećao snažno prijateljstvo u toj zemlji, gdje je bio administrator Latinskog vikarijata u Istanbulu i apostolski delegat. Preporuke tog vremena – usmjerene na zdravu otvorenost, kako biti manjina ne bi dovelo do oblika otuđenja od izgradnje nove Republike – danas je papa Lav XIV. potvrdio jer su duboko evanđeoske. Stoga je tamošnjim vlastima uputio poruku jasne raspoloživosti:

Uvjeravam vas da jedinstvu vaše zemlje žele pozitivno pridonijeti i kršćani, koji jesu i osjećaju se dijelom turskog identiteta..

Poštovati dostojanstvo i slobodu sve Božje djece

U skladu sa svojim prethodnikom papom Franjom, koji je cijelo svoje učiteljstvo prožeo slušanjem vapaja siromašnih i zemlje, papa Lav XIV. je u središte stavio pravednost i milosrđe, pogled suosjećanja i solidarnosti koji su danas toliko potrebni. Te bi vrijednosti – prema Papinim riječima – trebale poslužiti kao vodeći kriteriji za razvoj narodā. Izazov je – insistira Papa – preoblikovati lokalne politike i međunarodne odnose, posebno pred tehnološkim napretkom koji bi inače mogao povećati nepravde, umjesto da pridonese njihovom rješavanju. Inkluzivni karakter društava je ono što je važno za Papu, sinergija nakane u popravljanju pukotina u čovječanstvu.

Zajedno popraviti štete nanesene jedinstvu ljudske obitelji

[…] U društvu poput turskoga, gdje religija ima vidljivu ulogu, bitno je poštovati dostojanstvo i slobodu sve Božje djece: muškaraca i žena, sunarodnjaka i stranaca, bogatih i siromašnih. Svi smo Božja djeca, a to ima osobne, društvene i političke posljedice. Tko ima srce poslušno Božjoj volji uvijek će promicati opće dobro i poštovanje prema svima.

Papa Lav XIV. je nastavio govor rabeći izraz ‘obitelj’, misleći i na čovječanstvo i na vitalnu stanicu društva. Potaknuo je na njegovanje dijaloga i građanskoga suživota, kao i da se ne preziru brak i plodnost. Naime, takav stav ne jamči sreću – napomenuo je. Potom je govorio o “obmani” kada se u svom razmišljanju osvrnuo na pitanja vezana za suvremene konzumerističke trendove koji bi mogli uzdići individualizam na štetu brige o osjećajima i ljudskoj nutrini. Na tu obmanu konzumerističkih gospodarstava, u kojima samoća postaje posao, moramo odgovoriti kulturom koja cijeni osjećaje i veze. Samo zajedno postajemo autentično svoji – istaknuo je Sveti Otac.

Vrijednost bračne ljubavi i žena

U tim izopačenostima Papa vidi jedan od potencijalnih inkubatora netolerancije i zatvorenosti. Izričito se osvrnuo na promicanje žena:

Posebno žene, također kroz studij i aktivno sudjelovanje u profesionalnom, kulturnom i političkom životu, sve više služe zemlji i njezinom pozitivnom utjecaju na međunarodnoj sceni. Stoga valja cijeniti važne inicijative u tom smislu, u potpori obitelji i prinosu žena punom procvatu društvenoga života.

Neka Turska bude faktor stabilnosti i zbližavanja među narodima

Obraćajući se izravno turskom Predsjedniku, papa Lav XIV. je poželio da Turska ima ključnu geopolitičku ulogu u osiguravanju stabilnosti u cijeloj regiji. Istodobno je zajamčio potporu Svete Stolice koja – kako je rekao – želi surađivati ​​u izgradnji boljega svijeta uz prinos te zemlje koja je most između Istoka i Zapada, između Azije i Europe te raskrižje kultura i religija. U razdoblju velikih sukoba na globalnoj razini, u kojemu prevladavaju strategije gospodarske i vojne moći, ne smijemo se prepustiti težnji prema ratu.

Jer energije i resursi koje apsorbira ta destruktivna dinamika preusmjeravaju se s pravih izazova s ​​kojima bi se ljudska obitelj danas trebala suočiti zajedno, odnosno mir, borba protiv gladi i siromaštva, te za osiguranje zdravlja, obrazovanje i za zaštitu svega stvorenoga.

To je moguće zahvaljujući osobama – a potrebnije su nego ikada – koje potiču dijalog i prakticiraju ga čvrstom voljom i strpljivom upornošću – istaknuo je papa Lav XIV, prenose Vaticannews.

