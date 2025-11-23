Rusko Ministarstvo odbrane je izvjestilo o zauzimanju Petrivskog u Donjeckoj oblasti (istok), gde se odvija veći dio borbi, i Tičija i Otradnog u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku i centralnom dijelu zemlje.

Ruske trupe su ušle u ovo područje tokom ljeta i brzo napreduju.

Ukrajinska vojska se bori na prvoj liniji fronta, trenutno se bori da zadrži kontrolu nad nekoliko uporišta na istočnom frontu i počela je da se povlači u nekim sektorima sjevera i juga zemlje gde se linije nisu pomjerale već nekoliko mjeseci.

Facebook komentari