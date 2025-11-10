Dok gotovo 200.000 ljudi juriša prema gradu, stiže zlokobno upozorenje: “Putin će otvoriti novi front u Europi, to je sasvim moguće”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se, za razliku od nekih zapadnih čelnika, ne boji Donalda Trumpa te je odbacio tvrdnje da je njihov posljednji sastanak u Washingtonu bio napet, istaknuvši kako ima dobre odnose s američkim predsjednikom.

U ekskluzivnom razgovoru za Guardian rekao je i da je kralj Charles imao važnu ulogu u izgradnji odnosa s Trumpom te ga opisao kao “vrlo predanog” potpori Ukrajini.

Zelenski je govorio nakon razarajućih ruskih napada na ukrajinsku energetsku mrežu, zbog kojih je u nedjelju većina regija ostala bez struje, dok su inženjeri pokušavali obnoviti sistem. Tokom intervjua svjetla su se dvaput ugasila.

Ukrajinski predsjednik odbacio je tvrdnje da je Trump tokom burnog sastanka u oktobru u Bijeloj kući bacio karte bojišta na stranu.

Zelenski je tada stigao pokušati osigurati opskrbu američkim krstarećim raketama Tomahawk.

“Nije ništa bacio, u to sam siguran”, rekao je, dodavši da su njihovi odnosi “normalni, poslovni i konstruktivni”.

Prema pisanju Financial Timesa, Trump je navodno pritiskao Zelenskog da prihvati maksimalističke uvjete Vladimira Putina za okončanje rata te upozorio da će ruski vođa uništiti Ukrajinu ako to ne učini, prenosi Dnevnik.hr.

Zelenski je rekao da je susret tekao posve drukčije.

Ukrajinska delegacija, rekao je, pred Trumpa i njegov tim postavila je tri panoa s prijedlozima – među kojima su bile i mjere poput isporuke oružja i ekonomskih sankcija koje bi “oslabile” Moskvu. Cilj je bio smanjiti rusku sposobnost bombardiranja Ukrajine i prisiliti Putina na pregovore.

Govoreći u predsjedničkoj palati u Kijevu, Zelenski je rekao da se “svi u svijetu” boje Trumpa. “To je istina”, dodao je. Na pitanje vrijedi li to i za njega, odgovorio je: “Ne… Mi nismo neprijatelji Amerike. Mi smo prijatelji. Zašto bismo se bojali?”

“Trumpa su izabrali njegovi građani. Treba poštovati izbor američkog naroda, baš kao što su mene izabrali moji ljudi. Sjedinjene Države naš su strateški partner već godinama, a možda i desetljećima, pa i stoljećima”, kazao je Zelenski.

Naglasio je da Ukrajinu i SAD povezuju duboke zajedničke vrijednosti, za razliku od “imperijalističke” i revizionističke Rusije.

Otkrio je i da je kralj Charles imao ključnu, ali diskretnu ulogu u poticanju Trumpa na snažniju podršku Ukrajini, nakon burnog sastanka u Ovalnom uredu u februaru, kada je Trump pred kamerama javno ponizio Zelenskog i izbacio ga iz Bijele kuće.

Tokom državne posjete Ujedinjenom Kraljevstvu u septembru, Trump je održao privatni sastanak s kraljem.

“Ne znam sve pojedinosti, ali shvatio sam da je Njegovo Veličanstvo poslalo važne poruke predsjedniku Trumpu”, rekao je Zelenski.

Dodao je da Trump poštuje kralja i smatra ga “vrlo važnim” – iskrena pohvala koju, prema mišljenjuZelenskog, ne upućuje mnogima.

“Njegovo je Veličanstvo vrlo osjetljivo na naš narod. Možda riječ ‘osjetljiv’ nije najbolji izraz – on je jednostavno vrlo podržavajući”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Nekoliko sekundi nakon što je Zelenski započeo razgovor za Guardian, intervju je prekinuo nestanak struje u predsjedničkoj palači Mariinski, u samom središtu Kijeva.

Posljednjih sedmica Rusija opetovano napada ukrajinsku energetsku mrežu, izazivajući učestale prekide opskrbe u brojnim gradovima.

Državna energetska kompanija Centrenergo izvijestila je da su novi napadi tokom vikenda zemlju ostavili bez proizvodnih kapaciteta.

Ruski dronovi pogodili su i dvije nuklearne elektrane u zapadnoj Ukrajini, zbog čega je Kijev zatražio reakciju Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Nakon što je proradio generator, svjetla su ponovno zasvijetlila.

“Ovo su naši životni uvjeti”, rekao je Zelenski sa smiješkom.

“To je normalno. Imamo oscilacije u opskrbi strujom u Kijevu, kao i svugdje”.

Rekao je da Putin naređuje terorističke napade na ukrajinski energetski sistem, ubijajući civile i ostavljajući ih bez struje i vode: “On na drugi način ne može stvoriti napetost unutar našeg društva”.

Zelenski je istaknuo da blisko surađuje s međunarodnim partnerima na zaštiti Ukrajine od noćnih napada ruskih dronova. No Ujedinjeno Kraljevstvo i saveznici zasad odbijaju poslati borbene zrakoplove koji bi patrolirali nebom iznad zapadnog dijela zemlje, što Kijev već dugo traži. Rekao je da želi naručiti 27 sistema protuzračne odbrane Patriot od američkih proizvođača, a do tada bi europske zemlje mogle Ukrajini privremeno ustupiti svoje.

Na pitanje čine li EU i Velika Britanija dovoljno pred nadolazeću hladnu i tamnu zimu, odgovorio je: “Nikad nije dovoljno. Bit će dovoljno tek kad rat završi. I kad Putin shvati da mora stati”.

Dodao je da ima srdačne odnose s Keir Starmerom i “stalne kontakte” s Londonom. “Nije stvar osobno u njemu”, rekao je o premijeru u kontekstu nedostatne pomoći.

Dok je Trump isključio mogućnost američkog vojnog angažmana, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo obećali su slanje vojnika u sklopu budućeg mirovnog sporazuma. Upitan bi li želio da britanski vojnici stignu ranije, primjerice radi obrane granice s Bjelorusijom, Zelenski je rekao: “Naravno. Tražimo mnoge stvari, uključujući oružje i članstvo u EU i NATO-u.”

Ipak, istaknuo je da se pitanje europskog vojnog prisustva u Ukrajini tokom ratnih djelovanja mora rješavati oprezno.

“Vođe se boje svojih društava. Ne žele biti uvučeni u rat”, rekao je, dodajući da je odluka o slanju trupa “njihov izbor”.

Ako bi Kijev previše pritiskao, mogao bi izgubiti “finansijsku i vojnu potporu partnera”.

Posljednjih dana ruske su snage zauzele veći dio grada Pokrovska nakon duge i krvave ofenzive. Zelenski je rekao da je Moskva angažirala golemi broj vojnika – oko 170 hiljada ljudi – te da su borbe najžešće u Donjeckoj oblasti, glavnoj Putinovoj meti.

“To je cijela priča. Ondje nema ruskog] uspjeha. Samo veliki gubici”, kazao je.

Prema njegovim riječima, Rusija je u oktobru izgubila 25 hiljada vojnika, poginulih i ranjenih – što je rekordan broj.

Također je rekao da Kremlj vodi “hibridni rat protiv Europe” i ispituje granice NATO-a.

Zelenski smatra da je sasvim moguće da Rusija otvori i drugi front protiv neke druge europske zemlje prije završetka rata u Ukrajini.

“Vjerujem da može. Moramo odbaciti rašireni europski skepticizam prema ideji da Putin prvo želi osvojiti Ukrajinu, a tek onda krenuti drugdje. On može raditi oboje istodobno.”

Ukrajinski predsjednik povezao je porast ruskih provokacija diljem Europe – uključujući lažne dronove iznad Poljske te pojavu dronova iznad aerodroma u Kopenhagenu, Münchenu i Bruxellesu – s činjenicom da Rusija nije ostvarila značajan napredak na bojišnici još od prvih mjeseci invazije 2022. godine.

“Putin se našao u slijepoj ulici kada je riječ o stvarnim uspjesima. Za njega je ovo svojevrsna pat-pozicija. Zbog toga bi mogao tražiti nove ciljeve. Nama je teško, ali smo kod kuće i branimo se”, rekao je.

Rusiju je opisao kao veliku i agresivnu zemlju kojoj je potreban vanjski neprijatelj kako bi ujedinila svoje različite narode i regije. Putin, rekao je, SAD i Zapad vidi kao neprijatelje,piše N1

“Zbližavanje s Rusijom nije rješenje za Ameriku. Po svojim vrijednostima, Ukrajina je mnogo bliža SAD-u nego Rusija”.

Neki analitičari tvrde da su ruska okupacija ukrajinskog teritorija i Trumpova prijetnja ranije ove godine da će “na ovaj ili onaj način” preuzeti Grenland dokaz da je svjetski poredak uspostavljen nakon 1945. godine – gotov.

Na pitanje slaže li se s time, Zelenski je rekao: “Niko vam izvana ne bi smio ništa nametati. Želim živjeti u svijetu u kojem me se jednostavno poštuje. Ne u kojem me se zastrašuje ili ubija. Želim živjeti u takvom svijetu

Facebook komentari