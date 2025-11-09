Na šta Elon Mask uopšte troši svoj silni novac?

Uprkos tome, Mask insistira da vodi uglavnom neglamurozan život.

On je 2021. izjavio da živi u kući u Teksasu čija je vrednost procenjena na 50.000 dolara.

Njegova bivša partnerka Grajms, sa kojom ima dvoje dece, izjavila je za Veniti Fer 2022. da on ne živi ekstravagantnim životom preteranog luksuza kao što to mnogi pretpostavljaju.

„Ne živi kao milijarder. Povremeno živi ispod granice siromaštva“, rekla je ona za časopis.

Jednom je, rekla je, odbio da kupi nove dušeke, uprkos tome što je njena strana imala rupe.

Iako njegovo svakodnevno mesto za život možda nije toliko raskošno kao što biste mogli da očekujete, poznato je da poseduje mnogo jedinstvenih automobila, među njima jedan koji može da se preobrati u podmornicu.

Takođe poseduje kolekciju privatnih aviona, vrednih više miliona dolara.

A bilo je i malo rasipanja 2022, kad je kupio Tviter za tričavih 44 milijarde dolara.

Luksuzne vile koje je prodao

Mask je nekada imao impresivan portfolio nekretnina.

Vol strit žurnal je pisao 2019. da je potrošio 100 miliona na sedam kući za sedam godina, među kojima se većina nalazi na nekoliko koraka jedna od druge u prestižnoj četvrti Bel-Er u Kaliforniji.

Posedi su mogli da se pohvale bazenima, teniskim terenima, vinskim podrumima, privatnim bibliotekama i balskim dvoranama.

Jedna je bila ranč nekada u vlasništvu Džina Vajldera, legendarnog glumca i komičara koji je tumačio ulogu Vilija Vonke.

Ali 2020. godine Mask se predomislio, tvitujući da će „prodati skoro sve fizičke predmete koje poseduje“ i da „neće biti vlasnik nijedne kuće“.

„Ne treba mi gotovina. Posvećujem se Marsu i Zemlji. Posedovanje vas samo sputava“ napisao je on.

Postojao je samo jedan uslov – da kuća Džina Vajldera „ne sme da se sruši ili da izgubi dušu“.

I zaista je prodao četvorosobnu kuću sa posedom Vajlderovom nećaku, Džordanu Vokeru-Perlmanu, pošto mu je dao višemilionsku pozajmicu da bi ovaj mogao da je kupi.

Ali u junu 2025, Mask je vratio vlasništvo nad kućom, jer je Voker-Perlman kasnio sa otplatom.

Mask je 2021. tvitovao da je njegov „primarni dom“ skromna montažna kuća koja ga je koštala oko 50.000 dolara na samom jugu Teksasa, gde radi njegova kompanija za svemirsku industriju Spejs Iks, što je oblast koja je zvanična postala grad po imenu Starbejs (Zvezdana baza).

„Ona je strava“, rekao je Mask govoreći o njegovoj skromnoj nastambi.

Sledeće godine Mask je izjavio da uopšte nema dom, navodeći to kao primer koliko malo troši, uprkos njegovom ogromnom bogatstvu.

„Bukvalno odsedam po kućama prijatelja“, rekao je šefu medijske organizacije TED Krisu Andersonu.

„Ako putujem u Zalivsku oblast San Franciska, gde se nalazi većina Teslinog inženjeringa, praktično se seljakam između gostinskih soba prijatelja.“

To nije ništa novo – 2015. godine je tadašnji izvršni direktor Gugla Lari Pejdž rekao piscu Ešliju Vensu da je Mask „praktično beskućnik“.

„Pošalje mi mejl i kaže: ‘Ne znam gde ću prespavati večeras. Mogu li da ti banem?’“

Kolale su razne glasine tokom godina oko toga da Mask kupuje posede svud po SAD, ali se čini da je kuća u Teksasu jedina zvanična nekretnina koju poseduje na vlastito ime.

Automobili sa druge planete

I dok Mask ne troši mnogo na nekretnine, automobili su sasvim druga priča.

Budući da je vlasnik Tesle, ne iznenađuje da ima veliku kolekciju neobičnih i, u nekim slučajevima, jedinstvenih vozila.

U njih spada Ford model T, automobil iz 20. veka, koji se smatra prvim vozilom dostupnim za običnog čoveka, koji je uveo revoluciju u automobilsku industriju.

Drugi su jaguar e-tajp roudster iz 1967, za koji se kaže da ga je Mask želeo otkako je bio dete; meklaren F1 iz 1997, koji je slupao i potrošio mnogo novca da ga popravi pre nego što ga je prodao; i tesla roudster, prvi model tesle koji je ušao u prodaju i koga je Mask slavno lansirao u svemir 2018. godine.

Najneobičniji je, međutim, lotus esprit iz 1976, koji je vozio Džejms Bond u filmu iz 1977. godine Špijun koji me je voleo.

U filmu ovaj automobil, koji nosi nadimak Vlažna Neli, može da se pretvori u podmornicu.

Mask je kupio automobil na aukciji 2013. za skoro milion dolara sa ciljem da još jednom pretvori njegovo preobražavanje u podmornicu u realnost.

Letenje na posao

Mask je priznao da su avioni druga stvar na koju rado rasipa novac, ali insistira na tome da to ima veze sa njegovom posvećenošću poslu.

„Ako ne koristim avion, onda imam manje sati za posao“, rekao je on u intervjuu za TED 2022.

Među privatnim avionima u njegovoj kolekciji je i veliki broj modela „galfstrim“, koji koštaju desetine miliona dolara po komadu.

On ih koristi da bi leteo između lokacija Spejs Iksa i Tesle u SAD, baš kao i za međunarodna putovanja.

Nekonvencionalna filantropija?

Mask je donirao milijarde dolara u deonicama dobrotvornim organizacijama, prema američkim regulatornim dokumentima, i izdvojio mnogo miliona dolara za različite dobrotvorne svrhe.

Ali njegova filantropija našla se na meti kritika.

Njujork tajms je za nju prošle godine rekao da je „nasumična i da uglavnom služi njegovim interesima, zbog čega je podložan ogromnim poreskim olakšicama i to direktno pomaže njegovim kompanijama“.

Njegova dobrotvorna organizacija Fondacija Mask tvrdi na vlastitoj internet stranici da je „posvećena unapređenju napretka čovečanstva preko revolucionarnih naučnih istraživanja, tehnoloških inovacija i ambicioznih poduhvata koji pomeraju granice onoga što je moguće“.

Ali Njujork tajms je pisao o tome kako fondacija tri godine uzastopce nije uspela da dostigne doniranu sumu koja se od nje traži.

Ovaj list, koji je imao uvid u poreske prijave fondacije, takođe je ustanovio da su mnoge od njenih donacija odlazile organizacijama povezanim sa Maskom.

Ilon Mask i Fondacija Mask su kontaktirani da daju komentar.

Upitan za filantropiju i dobrotvorne akcije u prošlosti, Mask je delovao skeptično prema tradicionalnim dobrotvornim poklonima.

„Mislim da ako vam je stalo do realnosti dobrote umesto njene percepcije, filantropija je izuzetno teška“, rekao je on Krisu Andersonu 2022.

Za Maska, samo postojanje njegovih poslovnih preduzeća je filantropsko.

„Ako za filantropiju kažete da je ljubav prema čovečanstvu, onda su oni filantropija“, insistirao je on.

Tesla „ubrzava održivu energiju“, rekao je, dok Spejs Iks „pokušava da osigura dugoročni opstanak čovečanstva“, a Neuralink „se trudi da pomogne u rešavanju moždanih povreda i egzistencijalnog rizika sa veštačkom inteligencijom“. prenosi Avaz.

