U Evropi sve više komaraca koji prenose bolesti

Prema studiji objavljenoj u prestižnom časopisu Nature Communications, 45 vrsta komaraca uneseno je u nova područja, a 28 se uspješno nastanilo. To povećava rizik od širenja bolesti poput malarije, denga groznice i zika virusa.

Glavni uzrok širenja je međunarodna trgovina. Komarci ili njihove larve često se prenesu u vodi koja se skuplja u starim gumama, posudama ili saksijama s vodenim biljkama. Čak i mala količina vode dovoljna je da larve stvore novu koloniju hiljadama kilometara dalje.

Iako su ranije komarci uglavnom dolazili iz Afrike, danas većina novih vrsta potiče iz Azije. Zbog klimatskih promjena, ove vrste sada mogu preživjeti i u umjerenijim područjima, uključujući Austriju.

Trenutno su u Austriji dvije strane vrste trajno prisutne: tigrasti komarac, poznat po crno-bijelim prugama, i japanski grmoliki komarac, koji se takođe uspješno prilagodio austrijskim klimatskim uslovima. Tigrasti komarac prvi put je otkriven 2012. godine i danas se nastanio u Beču, Gracu i Lincu, razmnožavajući se u običnim posudama s vodom, poput kanti za kišnicu ili podmetača.

U južnoj Evropi već su zabilježeni slučajevi denga groznice koje prenose tigasti komarci. Prošlog ljeta u Italiji bilo je nekoliko stotina zaraženih i 12 smrtnih slučajeva, dok su u Austriji dosad prijavljeni pojedinačni slučajevi, uglavnom povezani s putnicima.

Naučnici upozoravaju: jednom kad se nova vrsta nastani, teško je potpuno je iskorijeniti. Zato su važni nadzor pri transportu robe i biljaka, kao i praćenje mogućih legla komaraca. U Austriji situaciju prati projekat Mosquito Alert, koji omogućava građanima da putem aplikacije prijave neuobičajene komarce.

“S povećanim prevozom roba širom svijeta, stiže i sve više komaraca s jednog kraja svijeta na drugi”, kaže profesor Franz Essl s Univerziteta u Beču.

U posljednjih dvadeset godina broj novih vrsta komaraca drastično je porastao, a 12 novih vrsta pojavilo se samo od 2000. godine.

S obzirom na rastući međunarodni promet i klimatske promjene, broj unesenih vrsta vjerovatno će i dalje rasti.

Facebook komentari